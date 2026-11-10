FUNCIONALISMO PÚBLICO

Segunda parcela do 13º será paga nos dias 12 e 13 de novembro; servidores também recebem salários de novembro e dezembro em datas já definidas.

Os servidores estaduais do Amazonas terão três pagamentos programados até o Natal. De acordo com o calendário divulgado pelo Governo do Estado, a segunda parcela do 13º salário cai nos dias 12 e 13 de novembro. Na sequência, o governo paga a folha mensal nos dias 26 e 27 do mesmo mês. Já os salários de dezembro chegam nos dias 23 e 24.

Com esses depósitos, a economia amazonense deve receber aproximadamente R$ 1,3 bilhão, considerando o 13º e a folha de novembro. Confira o calendário:

12 e 13 de novembro: segunda parcela do 13º salário;

segunda parcela do 13º salário; 26 e 27 de novembro: pagamento da folha salarial de novembro;

pagamento da folha salarial de novembro; 23 e 24 de dezembro: pagamento antecipado da folha de dezembro.

A segunda parcela do 13º deve beneficiar 123 mil servidores ativos, inativos e pensionistas. O pagamento representa aproximadamente R$ 300 milhões. Por sua vez, a folha de novembro deve movimentar cerca de R$ 1 bilhão.

Segundo o governador Roberto Cidade, a concentração dos pagamentos busca garantir tranquilidade financeira aos servidores e estimular a atividade econômica nos 62 municípios do estado.

“São cerca de R$ 1,3 bilhão circulando em apenas 15 dias, fortalecendo o comércio, movimentando os serviços e gerando oportunidades nos 62 municípios do Amazonas”, destacou.

Além de ajudar as famílias a organizar o orçamento, os pagamentos ampliam a circulação de dinheiro em setores como varejo e serviços. O período também favorece o comércio, que registra maior movimentação com as compras de Natal e o planejamento das despesas de fim de ano.

Valorização dos servidores

O governo também destaca as medidas de valorização do funcionalismo em 2026. Ao longo do ano, 66.707 trabalhadores receberam reajustes, promoções ou foram convocados por meio de concursos públicos.

Na Educação, o reajuste de 4,14% beneficiou 35.784 servidores. Na Saúde, por outro lado, 15.855 profissionais tiveram reposição salarial de 4,39%.

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