Os servidores estaduais do Amazonas terão três pagamentos programados até o Natal. De acordo com o calendário divulgado pelo Governo do Estado, a segunda parcela do 13º salário cai nos dias 12 e 13 de novembro. Na sequência, o governo paga a folha mensal nos dias 26 e 27 do mesmo mês. Já os salários de dezembro chegam nos dias 23 e 24.
Com esses depósitos, a economia amazonense deve receber aproximadamente R$ 1,3 bilhão, considerando o 13º e a folha de novembro. Confira o calendário:
- 12 e 13 de novembro: segunda parcela do 13º salário;
- 26 e 27 de novembro: pagamento da folha salarial de novembro;
- 23 e 24 de dezembro: pagamento antecipado da folha de dezembro.
A segunda parcela do 13º deve beneficiar 123 mil servidores ativos, inativos e pensionistas. O pagamento representa aproximadamente R$ 300 milhões. Por sua vez, a folha de novembro deve movimentar cerca de R$ 1 bilhão.
Segundo o governador Roberto Cidade, a concentração dos pagamentos busca garantir tranquilidade financeira aos servidores e estimular a atividade econômica nos 62 municípios do estado.
“São cerca de R$ 1,3 bilhão circulando em apenas 15 dias, fortalecendo o comércio, movimentando os serviços e gerando oportunidades nos 62 municípios do Amazonas”, destacou.
Além de ajudar as famílias a organizar o orçamento, os pagamentos ampliam a circulação de dinheiro em setores como varejo e serviços. O período também favorece o comércio, que registra maior movimentação com as compras de Natal e o planejamento das despesas de fim de ano.
Valorização dos servidores
O governo também destaca as medidas de valorização do funcionalismo em 2026. Ao longo do ano, 66.707 trabalhadores receberam reajustes, promoções ou foram convocados por meio de concursos públicos.
Na Educação, o reajuste de 4,14% beneficiou 35.784 servidores. Na Saúde, por outro lado, 15.855 profissionais tiveram reposição salarial de 4,39%.
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