EDUCAÇÃO FISCAL

Iniciativa da Escola Estadual Ruy Araújo envolveu cerca de 470 alunos de Manaus e Parintins e promoveu reflexões sobre cidadania e serviços públicos.

A conquista do título Hors Concours na segunda edição do Prêmio Estadual de Educação Fiscal do Amazonas 2026 reconhece uma trajetória de trabalho e uma experiência que aproximou estudantes de diferentes realidades. É o que destaca o professor Dr. Dilson Gomes Nascimento, coordenador do projeto “Educação Fiscal em Rede: diálogo entre estudantes urbanos e ribeirinhos no Amazonas”, desenvolvido pela Escola Estadual Ruy Araújo, em Manaus, em parceria com duas escolas de comunidades ribeirinhas de Parintins.

A iniciativa promoveu o diálogo entre estudantes urbanos e ribeirinhos por meio das Cartas Pedagógicas, inspiradas na pedagogia freireana. Foram trocadas cerca de 50 cartas, envolvendo aproximadamente 400 estudantes de Manaus e 70 de Parintins. Nas correspondências, os jovens apresentaram seus territórios e refletiram sobre o cotidiano.

“Foi uma honra saber que conquistamos, nesta segunda edição do Prêmio Estadual de Educação Fiscal, o prêmio Hors Concours. Essa honraria coroa anos dedicados à Educação Fiscal no Amazonas e o projeto que desenvolvemos este ano com as cartas pedagógicas. Por meio dessa pedagogia freireana, pudemos aproximar ainda mais a escola da comunidade e dar voz aos sujeitos”, afirmou Dilson.

As cartas deram espaço para que os estudantes problematizassem temas como saúde, educação, transporte, trânsito, infraestrutura, energia e acesso a documentos. Enquanto estudantes de Manaus abordaram problemas urbanos, os ribeirinhos compartilharam dificuldades como a interrupção do transporte escolar por falta de combustível ou pelas condições do tempo, a demora no atendimento de saúde e as limitações de acesso a serviços públicos.

Para a estudante Ágata Vitória da Silva, da terceira série do Ensino Médio, a experiência ampliou a compreensão sobre cidadania. “O projeto de Educação Fiscal significou uma oportunidade de aprender sobre cidadania, responsabilidade e a importância dos nossos direitos e deveres na sociedade”, destacou.

A professora Simone Castro, de uma das escolas ribeirinhas parceiras, ressaltou a importância da iniciativa. Segundo ela, trabalhar Educação Fiscal naquele contexto foi significativo e desafiador, por ser um tema novo para os estudantes. “O projeto possibilitou aos alunos compreenderem seus direitos e deveres como cidadãos, desenvolvendo a consciência sobre a função social dos tributos, a importância da arrecadação e a correta aplicação dos recursos públicos”, explicou.

O projeto contribui para a interiorização da Educação Fiscal no Amazonas. As escolas participantes estão separadas por mais de 400 quilômetros, distância que evidencia os desafios de acesso enfrentados em diferentes territórios. A experiência mostra que a Educação Fiscal pode partir da realidade dos estudantes e transformar a escola em espaço de escuta, reflexão e participação social.

Desenvolvida no âmbito das ações de Educação Fiscal da Escola Estadual Ruy Araújo, iniciadas em 2022, a iniciativa reafirma o papel da escola pública na formação cidadã. Ao aproximar rios e ruas, canoas e ônibus, as cartas mostraram que, apesar das diferenças, os estudantes compartilham o direito de serem ouvidos e de reivindicar políticas públicas que garantam dignidade e cidadania.

Augusto Cecílio – Auditor fiscal e professor

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