TECNOLOGIA

Datacenter, provedor, móvel e residencial: veja o que cada IP faz e quantos endereços a sua empresa precisa contratar.

Empresas que precisam de um endereço de internet brasileiro só delas costumam alugar um proxy dedicado. O mercado trabalha com quatro tipos: o IP de datacenter, fixo e mais barato; o IP de provedor de internet, também fixo, que os sites leem como conexão de assinante; o IP móvel, que sai pela rede de uma operadora de celular; e o residencial rotativo, cobrado pelo tráfego. A escolha certa depende menos de qual é “o mais forte” e mais do que a empresa faz com a conexão: manter uma conta logada, usar um aplicativo de celular ou consultar páginas públicas em volume.

Pense numa loja de Manaus que vende para outros estados, numa agência que cuida das contas de anúncio de clientes ou numa empresa que hospeda o sistema num servidor fora do Amazonas, às vezes fora do país. Nos três casos, a conexão da empresa deixou de sair sempre do mesmo lugar, e as plataformas do outro lado percebem.

O endereço que a plataforma enxerga

O Marco Civil da Internet, a Lei nº 12.965/2014, define o endereço IP como o código atribuído a um terminal de uma rede para permitir sua identificação. Na prática, é o dado que todo site registra a cada acesso, ao lado do horário, do navegador e da conta usada.

Quando a mesma conta de empresa aparece de manhã num endereço de Manaus, à tarde num servidor em São Paulo e à noite num endereço de outro país, o sistema de segurança da plataforma enxerga um padrão incomum. A reação costuma ser pedir verificação, derrubar a sessão ou limitar recursos até que alguém confirme a identidade.

Um proxy é um intermediário entre a ferramenta da empresa e o site. O site passa a enxergar o endereço do intermediário, e não o da conexão do escritório, da casa do funcionário ou do servidor. Quando esse endereço é dedicado, fica reservado a um único cliente durante o período contratado, e o histórico dele reflete apenas o uso daquela empresa.

Os quatro tipos, em linguagem de compra

Quem quer ver os quatro lado a lado, com o uso indicado para cada um, encontra no guia de proxy Brasil da ProxyBox uma tabela que serve de ponto de partida antes de pedir orçamento a qualquer fornecedor. Em resumo:

IP de datacenter (IPv4 dedicado). Endereço fixo e exclusivo, registrado em empresa de hospedagem. É o menor custo por IP fixo e atende a maior parte das contas de anúncio, painéis de gestão e rotinas automatizadas. A limitação é que algumas plataformas tratam conexões de datacenter com mais desconfiança, e parte desses endereços não consegue conectar ao WhatsApp.

Endereço fixo e exclusivo, registrado em empresa de hospedagem. É o menor custo por IP fixo e atende a maior parte das contas de anúncio, painéis de gestão e rotinas automatizadas. A limitação é que algumas plataformas tratam conexões de datacenter com mais desconfiança, e parte desses endereços não consegue conectar ao WhatsApp. IP de provedor de internet (ISP). Também fixo e exclusivo, mas registrado em nome de um provedor. Para o site, a consulta de rede indica conexão de assinante. Custa mais e costuma ficar reservado às contas que já enfrentaram verificações com o IP de datacenter.

Também fixo e exclusivo, mas registrado em nome de um provedor. Para o site, a consulta de rede indica conexão de assinante. Custa mais e costuma ficar reservado às contas que já enfrentaram verificações com o IP de datacenter. IP móvel 4G/5G. Sai pela rede de uma operadora de celular. Faz sentido para aplicativos que nasceram no celular e é, em geral, o mais caro da tabela.

Sai pela rede de uma operadora de celular. Faz sentido para aplicativos que nasceram no celular e é, em geral, o mais caro da tabela. Residencial rotativo. A cada requisição, ou a cada sessão, a saída troca de conexão doméstica. É cobrado por gigabyte e serve para consultar páginas públicas, como preços e resultados de busca. É a escolha errada para manter conta logada.

Comprar o tipo mais caro por precaução raramente compensa

A tentação de quem compra pela primeira vez é escolher o tipo mais caro na esperança de evitar problema. Na maior parte dos casos, é dinheiro jogado fora. Um painel interno, uma conta de anúncio no Google ou um sistema de pedidos funcionam bem com IP de datacenter, que custa uma fração do móvel.

Antes de subir de categoria, vale isolar a causa. Se a verificação aparece também quando a conta é acessada de uma conexão doméstica comum, o tipo de IP provavelmente não é o culpado: o problema está no navegador, no histórico da conta ou no jeito de usar, e trocar o endereço não muda nada. Se ela só aparece com o IP de datacenter, aí o IP de provedor tende a ajudar.

Quando o IP de provedor vale a diferença

Há situações em que pagar mais pelo IP de provedor se justifica:

a conta de anúncios no Meta ou o perfil que vende no Instagram pede verificação repetida, mesmo com IP de datacenter fixo;

a conta é a principal da operação, e o prejuízo de um bloqueio supera muito a diferença mensal;

a empresa conecta números de WhatsApp a um sistema próprio, por API, e precisa de um endereço por número.

Para esses casos, o IP fixo de operadora da ProxyBox, como a empresa chama o seu IP de provedor, oferece um endereço fixo durante o plano e que, para os sites, aparece registrado em provedor de internet. O restante da operação pode continuar em IP de datacenter, que custa menos.

Quantos endereços contratar

Quem define a quantidade é o número de contas independentes, e não o tamanho da equipe. Dez contas de clientes diferentes, numa agência, pedem dez endereços, para que um problema em uma delas não contamine as outras. Já várias pessoas na mesma conta podem usar o mesmo endereço; se acessarem de redes diferentes ao mesmo tempo, como escritório e casa, o IP precisa de dispositivos extras, contratados na compra.

Duas boas práticas completam a regra. A primeira é separar o endereço de teste do endereço de produção, para que um erro de configuração não manche o IP usado de verdade. A segunda é não trocar o endereço de uma conta que já funciona: renovar o mesmo IP antes do vencimento preserva o histórico que a plataforma já conhece. Trocar de IP a cada mês, ao contrário, obriga a conta a reconstruir essa confiança do zero.

O que o proxy não resolve

O endereço cuida só da rede. Navegador, forma de pagamento, histórico e o jeito de usar a conta continuam pesando, e nenhum IP garante aprovação. Usar intermediário para contornar banimento ou regra de plataforma segue proibido pelos termos de uso dos serviços. A Lei Geral de Proteção de Dados também continua valendo para qualquer dado pessoal tratado pela empresa, com proxy ou sem ele.

Onde comprar proxy no Brasil e como funciona a contratação

Para descobrir o preço, já não é preciso pedir tabela por mensagem. Quem procura onde comprar proxy no Brasil com PIX encontra na ProxyBox, fornecedora brasileira, preço publicado em reais, compra a partir de um único IP e credenciais no painel em geral poucos minutos depois da confirmação do pagamento. Cada IPv4 ou IP de provedor fixo funciona nos protocolos HTTP e SOCKS5, os dois formatos de conexão mais aceitos por navegadores e programas, com o mesmo usuário e senha. Quem renova antes de vencer fica com o mesmo IP, com uma exceção: os planos de IP por cidade, contratados mês a mês, não estendem o endereço. Se um IP apresentar falha técnica, a troca é pedida pelo próprio painel.

Antes de fechar com qualquer fornecedor, vale conferir se o endereço é mesmo exclusivo, se o acesso exige usuário e senha próprios e se existe regra escrita para troca e renovação.

Perguntas frequentes

Proxy e VPN são a mesma coisa?

Não. A VPN costuma levar todo o tráfego do aparelho por um túnel cifrado e, nos planos comerciais, divide o mesmo endereço entre muitos usuários. O proxy dedicado é configurado por ferramenta ou por perfil e entrega um endereço exclusivo.

Qual é o tipo de proxy brasileiro mais barato?

Entre os endereços fixos, o IP de datacenter. Para consultas em volume baixo, o residencial cobrado por gigabyte também pode sair barato, porque a empresa paga só o tráfego usado.

Preciso de um IP por funcionário?

Não. A regra é um endereço por conta que precisa parecer independente. Várias pessoas na mesma conta usam o mesmo IP; para acessos simultâneos de redes diferentes, existem os dispositivos extras.

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