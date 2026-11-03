CONSTRUÇÃO CIVIL

O transporte de materiais na construção faz parte da rotina do canteiro, mas pode se tornar um problema quando exige muitas horas da equipe.

Se pedreiros, serventes e outros profissionais interrompem suas funções com frequência para movimentar insumos, o gargalo pode estar na logística interna. Veja cinco sinais para identificar esse cenário.

1. Profissionais deixam suas funções para movimentar materiais

Dois serventes deixando suas funções por 1 hora por dia para movimentar materiais representam cerca de 44 horas de trabalho por mês, considerando 22 dias úteis.

Esse é um custo que nem sempre aparece de forma clara no planejamento da obra. O profissional para o que estava fazendo, busca o material, auxilia no transporte e só depois retorna à atividade original.

Quando isso acontece com frequência, a movimentação de insumos começa a consumir horas de profissionais que deveriam estar dedicados a outras frentes de trabalho.

Para evitar este problema, vale comparar esse tempo acumulado com o custo da locação de uma Grua de Obra para a Construção Civil.

Dependendo da rotina da obra, o equipamento pode reduzir a necessidade de deslocar profissionais de suas funções e tornar a movimentação de materiais mais eficiente.

2. Exige muitas viagens

Observe quantas viagens são necessárias para abastecer uma mesma frente. O problema pode aparecer quando:

Trabalhadores transportam pequenas quantidades por vez;

O mesmo percurso precisa ser repetido várias vezes;

Diferentes profissionais participam da mesma movimentação;

O abastecimento ocupa uma parte relevante da jornada.

Nesses casos, vale analisar não apenas o peso transportado, mas também o tempo gasto em cada ciclo.

Quando a repetição começa a comprometer a produtividade, uma Mini Grua para a Obra pode ajudar a concentrar a movimentação de materiais, reduzir deslocamentos manuais e manter mais profissionais dedicados às suas funções.

3. A equipe precisa esperar pelos materiais

A frente está pronta para avançar, mas os insumos ainda não chegaram.

Esse tempo de espera mostra que o transporte vertical pode ter se transformado em um gargalo. Mesmo com profissionais disponíveis, a produção não avança sem o abastecimento adequado.

Para evitar a ociosidade, oElevador de Cremalheirapode apoiar o transporte vertical de materiais entre os pavimentos, reduzir o tempo de abastecimento e dar mais ritmo às frentes de trabalho.

4. Fica mais difícil nos novos pavimentos

Nos primeiros pavimentos, determinadas movimentações podem parecer simples. No entanto, as distâncias aumentam conforme a estrutura cresce. Com isso, subir materiais pode exigir:

Mais trabalhadores;

Mais deslocamentos;

Maior tempo entre origem e destino;

Reorganização constante das equipes.

Além do impacto na produtividade, também existe uma questão de segurança e ergonomia. O transporte manual de cargas exige atenção aos limites e às condições de movimentação previstos em normas como a NR-17 e a NR-11.

Em operações verticais frequentes, por exemplo, uma Mini Grua de Elevação pode ser considerada quando as características da carga e do canteiro permitem esse tipo de equipamento.

5. Gestor precisa reorganizar as frentes de trabalho com frequência

Quando o abastecimento não acompanha o ritmo da obra, o problema chega também à gestão.

Com isso, o gestor precisa reorganizar prioridades, redistribuir equipes e ajustar a sequência dos serviços ao longo do dia. Essa mudança constante dificulta o cumprimento do planejamento e reduz a previsibilidade da operação.

Se a reorganização das frentes acontece com frequência por causa da movimentação de materiais, vale analisar se o transporte vertical está apoiando devidamente a demanda da obra.

Quando vale considerar a mecanização?

Crédito da imagem: C3 Equipamentos

Nem todo transporte manual representa perda de produtividade. Antes de mudar o processo, é importante analisar:

Frequência das movimentações;

Volume das cargas;

Distância percorrida;

Número de profissionais envolvidos;

Impacto sobre as demais atividades.

Quando essas movimentações se tornam recorrentes e mobilizam vários trabalhadores, a mecanização do canteiro pode reduzir etapas.

Equipamentos como a Mini Grua, as Gruas e os Elevadores de Cremalheira podem apoiar diferentes tipos de movimentação de materiais e transporte vertical.

Fale com a C3 Equipamentos e descubra o equipamento ideal para a sua obra.

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