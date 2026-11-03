Se pedreiros, serventes e outros profissionais interrompem suas funções com frequência para movimentar insumos, o gargalo pode estar na logística interna. Veja cinco sinais para identificar esse cenário.
1. Profissionais deixam suas funções para movimentar materiais
Dois serventes deixando suas funções por 1 hora por dia para movimentar materiais representam cerca de 44 horas de trabalho por mês, considerando 22 dias úteis.
Esse é um custo que nem sempre aparece de forma clara no planejamento da obra. O profissional para o que estava fazendo, busca o material, auxilia no transporte e só depois retorna à atividade original.
Quando isso acontece com frequência, a movimentação de insumos começa a consumir horas de profissionais que deveriam estar dedicados a outras frentes de trabalho.
Para evitar este problema, vale comparar esse tempo acumulado com o custo da locação de uma Grua de Obra para a Construção Civil.
Dependendo da rotina da obra, o equipamento pode reduzir a necessidade de deslocar profissionais de suas funções e tornar a movimentação de materiais mais eficiente.
2. Exige muitas viagens
Observe quantas viagens são necessárias para abastecer uma mesma frente. O problema pode aparecer quando:
- Trabalhadores transportam pequenas quantidades por vez;
- O mesmo percurso precisa ser repetido várias vezes;
- Diferentes profissionais participam da mesma movimentação;
- O abastecimento ocupa uma parte relevante da jornada.
Nesses casos, vale analisar não apenas o peso transportado, mas também o tempo gasto em cada ciclo.
Quando a repetição começa a comprometer a produtividade, uma Mini Grua para a Obra pode ajudar a concentrar a movimentação de materiais, reduzir deslocamentos manuais e manter mais profissionais dedicados às suas funções.
3. A equipe precisa esperar pelos materiais
A frente está pronta para avançar, mas os insumos ainda não chegaram.
Esse tempo de espera mostra que o transporte vertical pode ter se transformado em um gargalo. Mesmo com profissionais disponíveis, a produção não avança sem o abastecimento adequado.
Para evitar a ociosidade, oElevador de Cremalheirapode apoiar o transporte vertical de materiais entre os pavimentos, reduzir o tempo de abastecimento e dar mais ritmo às frentes de trabalho.
4. Fica mais difícil nos novos pavimentos
Nos primeiros pavimentos, determinadas movimentações podem parecer simples. No entanto, as distâncias aumentam conforme a estrutura cresce. Com isso, subir materiais pode exigir:
- Mais trabalhadores;
- Mais deslocamentos;
- Maior tempo entre origem e destino;
- Reorganização constante das equipes.
Além do impacto na produtividade, também existe uma questão de segurança e ergonomia. O transporte manual de cargas exige atenção aos limites e às condições de movimentação previstos em normas como a NR-17 e a NR-11.
Em operações verticais frequentes, por exemplo, uma Mini Grua de Elevação pode ser considerada quando as características da carga e do canteiro permitem esse tipo de equipamento.
5. Gestor precisa reorganizar as frentes de trabalho com frequência
Quando o abastecimento não acompanha o ritmo da obra, o problema chega também à gestão.
Com isso, o gestor precisa reorganizar prioridades, redistribuir equipes e ajustar a sequência dos serviços ao longo do dia. Essa mudança constante dificulta o cumprimento do planejamento e reduz a previsibilidade da operação.
Se a reorganização das frentes acontece com frequência por causa da movimentação de materiais, vale analisar se o transporte vertical está apoiando devidamente a demanda da obra.
Quando vale considerar a mecanização?
Crédito da imagem: C3 Equipamentos
Nem todo transporte manual representa perda de produtividade. Antes de mudar o processo, é importante analisar:
- Frequência das movimentações;
- Volume das cargas;
- Distância percorrida;
- Número de profissionais envolvidos;
- Impacto sobre as demais atividades.
Quando essas movimentações se tornam recorrentes e mobilizam vários trabalhadores, a mecanização do canteiro pode reduzir etapas.
Equipamentos como a Mini Grua, as Gruas e os Elevadores de Cremalheira podem apoiar diferentes tipos de movimentação de materiais e transporte vertical.
Fale com a C3 Equipamentos e descubra o equipamento ideal para a sua obra.
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