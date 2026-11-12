Acidente

Queda ocorreu na rua Major Gabriel, nas proximidades da Funerária Canaã. Pelo menos dois veículos foram atingidos.

Uma árvore caiu sobre a rua Major Gabriel, no Centro de Manaus, na tarde desta quinta-feira (12), e atingiu pelo menos dois carros. O acidente ocorreu nas proximidades da Funerária Canaã, na zona Sul da capital. A causa da queda ainda é desconhecida.

Imagens registradas no local mostram que a árvore tombou pela raiz e atingiu os veículos. Com a queda, os galhos e o tronco ocuparam duas faixas da via, no sentido bairro-Centro.

O Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) informou que interditou totalmente a rua Major Gabriel na altura da Funerária Canaã.

Agentes do órgão estão no local para orientar os motoristas e controlar o trânsito. O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) também foi acionado para atender à ocorrência.

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