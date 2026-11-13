Gratuidade

Benefício será válido das 7h às 20h nos coletivos convencionais; Prefeitura também prevê reforço na frota e ampliação das viagens em áreas de prova.

Manaus (AM) – Os candidatos do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2026 poderão utilizar gratuitamente os ônibus convencionais do transporte coletivo de Manaus neste domingo (15), segundo a Prefeitura. O benefício será oferecido das 7h às 20h para facilitar o deslocamento dos estudantes até os locais de prova.

Para ter acesso à gratuidade, será necessário apresentar o cartão de inscrição do Enem e um documento oficial com foto no momento do embarque.

O Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) preparou uma operação especial para atender ao aumento da demanda durante o segundo domingo de aplicação do exame.

A programação prevê reforço na frota e ampliação das viagens em linhas que atendem regiões com maior concentração de candidatos, principalmente nas zonas Norte, Leste e Centro-Oeste da capital.

Entre as linhas incluídas na operação estão a 026 e a 049.

Quem tem direito

A gratuidade será válida exclusivamente nos ônibus do transporte coletivo convencional. Os veículos do transporte complementar, conhecidos como amarelinhos, e os ônibus executivos não fazem parte do benefício.

A estimativa da Prefeitura é de que entre 40 mil e 50 mil estudantes sejam atendidos neste domingo.

A medida busca facilitar o acesso dos candidatos aos locais de prova e evitar que os gastos com transporte sejam um obstáculo para a participação no exame.

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