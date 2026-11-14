AVIAÇÃO INTERNACIONAL

Falha nos sistemas de comunicação levou à suspensão das decolagens por quatro horas; companhias ainda enfrentam reflexos neste sábado (14)

Uma falha nos sistemas de comunicação do controle de tráfego aéreo provocou o cancelamento de milhares de voos nos Estados Unidos. Neste sábado (14), mais de 2,5 mil viagens já registravam cancelamentos no país, segundo a Associated Press. O problema começou na sexta-feira (13), quando a Administração Federal de Aviação dos Estados Unidos (FAA, na sigla em inglês) suspendeu as decolagens em todos os aeroportos americanos por cerca de quatro horas.

Mesmo após a retomada das operações, os passageiros continuam enfrentando transtornos. Segundo o jornal The Wall Street Journal, mais de 13 mil voos sofreram atrasos ou cancelamentos na noite de sexta-feira.

Além disso, a falha provocou reflexos em aeroportos da Europa. Cidades como Paris, Frankfurt e Amsterdã também registraram atrasos e cancelamentos.

O que provocou a pane nos aeroportos dos EUA?

O governo americano ainda investiga as causas da falha. No entanto, autoridades dos Estados Unidos apontam um problema nos sistemas de telecomunicações utilizados pelos centros de controle de tráfego aéreo.

Segundo o secretário de Segurança Interna, Markwayne Mullin, a falha nas telecomunicações provocou a interrupção das operações.

Além disso, informações divulgadas pela rede CBS News indicam que uma atualização na rede operada pela empresa L3Harris pode ter causado o problema. A companhia fornece a estrutura de conexão dos sistemas de controle aéreo.

Apesar das investigações, o presidente Donald Trump descartou inicialmente uma relação entre o episódio e possíveis ataques cibernéticos ou problemas envolvendo inteligência artificial.

Mais de 13 mil voos sofreram impactos

Os reflexos da pane continuam mesmo após a FAA liberar as decolagens. Na sexta-feira, mais de 13 mil voos sofreram atrasos ou cancelamentos nos Estados Unidos, segundo o The Wall Street Journal.

Já neste sábado (14), a Associated Press contabilizou mais de 2,5 mil cancelamentos no país.

Além dos cancelamentos, a interrupção também provocou mudanças nas rotas. Até as 20h de sexta-feira, no horário de Brasília, cerca de 600 aeronaves haviam seguido para aeroportos diferentes dos destinos previstos. A maioria, porém, retornou ao aeroporto de origem.

O Aeroporto Internacional O’Hare, em Chicago, registrou 28 desvios. Em seguida, o Aeroporto Internacional de Denver contabilizou 26.

Falha também afetou voos internacionais

A suspensão das decolagens nos Estados Unidos também atingiu operações em outros países.

No México, a FAA solicitou à autoridade de aviação local que mantivesse em solo aeronaves com voos programados para os Estados Unidos.

Na Europa, a Eurocontrol, organização responsável pela coordenação do tráfego aéreo no continente, também pediu restrições para voos com destino ao território americano. A entidade adotou a medida após solicitação da FAA, devido aos problemas técnicos.

Inteligência artificial não tem relação confirmada com a pane

A falha ocorreu poucos dias depois de a FAA ampliar o uso de um sistema de inteligência artificial para auxiliar no controle do tráfego aéreo.

A ferramenta, chamada SMART, começou a funcionar em setembro e chegou aos 22 centros de controle dos Estados Unidos em 10 de novembro, segundo a revista especializada Ars Technica.

O sistema analisa informações meteorológicas, rotas de voos e disponibilidade de controladores. Dessa forma, a ferramenta sugere mudanças para reduzir atrasos e melhorar a circulação de aeronaves. No entanto, os profissionais da agência continuam avaliando as recomendações.

Até o momento, o governo americano não estabeleceu qualquer ligação entre a inteligência artificial e a pane. A empresa Air Space Intelligence, responsável pelo desenvolvimento do SMART, também negou envolvimento na falha.

Da mesma forma, a Microsoft descartou uma relação entre seus serviços e a suspensão dos voos. A empresa enfrentou problemas técnicos na quinta-feira (12), mas afirmou que não há indicação de ligação entre os episódios.

Quando os voos devem voltar ao normal?

Ainda não há uma previsão para a normalização completa das operações nos aeroportos americanos.

Embora a FAA tenha liberado as decolagens na noite de sexta-feira, as companhias aéreas precisam reorganizar suas operações e atender aos passageiros afetados.

Por isso, o secretário de Transportes dos Estados Unidos, Sean Duffy, alertou que a retomada será gradual. Durante entrevista a jornalistas na Casa Branca, ele afirmou que o processo será lento.

Especialistas do setor aéreo também avaliam que os impactos podem continuar por vários dias.

O que dizem as autoridades e companhias aéreas no Brasil?

No Brasil, a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) acompanha a situação e orienta os passageiros a consultar as companhias aéreas antes de viajar.

Além disso, a agência recomenda que as empresas comuniquem eventuais atrasos e cancelamentos e mantenham os passageiros informados sobre os horários de partida.

Em caso de cancelamento ou atraso, o passageiro tem direito à assistência e pode solicitar reacomodação gratuita, conforme as regras da Anac. A companhia deve oferecer o primeiro voo disponível, seja da própria empresa ou de outra, quando aplicável.

A Gol informou que monitora dois voos com origem nos Estados Unidos, com atenção à segurança das operações. Já a Azul aguarda orientações. Segundo as informações divulgadas, um voo da companhia seguia normalmente para Orlando, enquanto outros três estavam programados.

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