AVIAÇÃO INTERNACIONAL

Medida da Administração Federal de Aviação foi adotada por segurança; aeronaves que já estão em voo poderão aterrissar, enquanto novas partidas ficam suspensas.

Washington (EUA) – Aeroportos de todo os Estados Unidos tiveram as decolagens suspensas nesta sexta-feira (13) após uma falha nas comunicações dos centros de controle de tráfego aéreo. A determinação foi anunciada pela Administração Federal de Aviação (FAA), que classificou a situação como excepcional e justificou a medida por razões de segurança.

A restrição impede que aeronaves que estão em solo iniciem novos voos. Os aviões que já estão no ar, entretanto, estão autorizados a seguir até seus destinos e realizar o pouso.

A agência também informou que os voos internacionais serão avaliados individualmente. Até a normalização do sistema, as operações de partida deverão permanecer interrompidas.

Falha técnica

O problema foi identificado após relatos de dificuldades nas comunicações utilizadas pelos controladores de tráfego aéreo. Pouco antes da suspensão nacional, a FAA já havia interrompido as operações de partida em Chicago, também em razão de falhas no sistema de comunicação.

O secretário de Transportes dos Estados Unidos, Sean Duffy, confirmou que a ocorrência afetou os centros de controle aéreo do país. Segundo ele, equipes técnicas foram mobilizadas para investigar a origem do problema e trabalhar na recuperação dos sistemas.

Histórico recente

A paralisação representa a segunda suspensão nacional de decolagens nos Estados Unidos desde os ataques terroristas de 11 de setembro de 2001.

A ocorrência anterior foi registrada em janeiro de 2023, quando uma falha no sistema de notificações para pilotos levou a FAA a interromper as partidas de voos domésticos por menos de duas horas.

Modernização do sistema

A situação também reacende a discussão sobre a infraestrutura tecnológica do controle aéreo norte-americano. No ano passado, o Congresso aprovou US$ 12,5 bilhões para modernizar os sistemas de comunicação da FAA, considerados obsoletos.

Nesta sexta-feira, a agência e a Casa Branca solicitaram aos parlamentares mais US$ 30,1 bilhões para financiar outras melhorias e enfrentar problemas estruturais.

Enquanto as equipes trabalham para identificar e corrigir a falha, as operações aéreas seguem condicionadas às orientações da autoridade de aviação.

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