SEGURANÇA

Estabelecimentos comerciais sofreram invasões durante a madrugada de sexta-feira (13) e sábado (14); em um dos casos, criminosos levaram 25 motores.

Criminosos invadiram duas lojas e furtaram produtos em menos de 24 horas no Centro de Manaus. Os crimes ocorreram nas madrugadas de sexta-feira (13) e sábado (14), em diferentes pontos da região.

Na ocorrência mais recente, na madrugada deste sábado (14), os suspeitos invadiram uma loja no cruzamento das avenidas Getúlio Vargas e Sete de Setembro. Para entrar, eles arrombaram a estrutura do estabelecimento e levaram diversos produtos.

Enquanto isso, os proprietários fazem o levantamento dos prejuízos. Além disso, câmeras de segurança instaladas dentro da loja e nas proximidades registraram imagens que podem ajudar a polícia a identificar os suspeitos.

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) deve receber o registro do caso e conduzir a investigação.

Outro furto terminou com caminhão abandonado

Na madrugada de sexta-feira (13), criminosos também invadiram uma loja de produtos agropecuários na rua Miranda Leão, no Centro de Manaus.

Nesse caso, os suspeitos atraíram três vítimas com uma falsa proposta de frete. Em seguida, mantiveram as pessoas em cárcere privado das 22h de quinta-feira (12) até aproximadamente 5h de sexta-feira.

Durante a ação, o grupo utilizou um caminhão-baú branco. Após um alerta do Centro Integrado de Operações de Segurança (Ciops), policiais localizaram o veículo abandonado na avenida Danilo Matos Areosa, no Distrito Industrial 1, zona sul da capital.

Ao vistoriar o caminhão, os agentes encontraram 25 motores a combustão da marca Stihl no compartimento de carga.

Na sequência, os policiais encaminharam as vítimas, o veículo e os equipamentos recuperados ao 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Em uma publicação, a loja informou que recuperou apenas uma pequena parte dos produtos. Os suspeitos fugiram, enquanto os responsáveis ainda calculam o prejuízo total.

Até o momento, as autoridades não apontaram ligação entre os dois furtos.

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