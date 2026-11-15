CRISE NA EDUCAÇÃO

Ex-deputado questiona contratos de logística e cobra responsáveis após descoberta de milhões de livros que não chegaram aos estudantes.

O ex-deputado federal Marcelo Ramos criticou os governos de Wilson Lima e Roberto Cidade após a descoberta de aproximadamente 16 milhões de livros didáticos em um depósito da Secretaria de Estado de Educação e Desporto Escolar (Seduc-AM). Em vídeo publicado nas redes sociais neste sábado (14), ele classificou as duas administrações como “criminosas” e cobrou explicações sobre o destino dos materiais.

A equipe de transição do governador eleito Omar Aziz encontrou os livros durante uma vistoria na terça-feira (10). O depósito fica na avenida Torquato Tapajós, na Zona Norte de Manaus. A Rede Amazônica divulgou o caso na sexta-feira (13).

Marcelo Ramos questiona contratos da Seduc

Segundo Marcelo Ramos, os livros correspondem aos anos letivos de 2023, 2024 e 2025. O ex-deputado estima um prejuízo superior a R$ 500 milhões. Além disso, ele questionou os contratos de logística da Seduc.

Ramos cobrou explicações sobre pagamentos destinados à distribuição dos materiais. Na avaliação dele, a secretaria pagava pelo serviço, mas não entregava os livros aos estudantes.

“Por que a Seduc tem um contrato de logística que ela paga, mas que o serviço de logística não é executado?”, questionou.

Durante a manifestação, o ex-deputado também direcionou cobranças aos dois governadores. Ele defendeu que ambos respondam pelos problemas relacionados à gestão dos materiais escolares.

“Roberto Cidade e Wilson Lima precisam pagar essa conta com o povo do estado do Amazonas”, declarou.

Depósito também reúne equipamentos escolares

Além dos livros didáticos, a equipe de transição encontrou diversos equipamentos e materiais destinados às escolas estaduais. Entre os itens estão aparelhos de ar-condicionado, mesas, cadeiras, computadores, impressoras e televisores.

O levantamento também identificou uniformes escolares e materiais de cozinha. A presença desses produtos levantou questionamentos sobre o planejamento das compras e a distribuição dos equipamentos às unidades de ensino.

Entre os livros, também havia materiais de preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2024.

Ministério Público deve apurar o caso

O Ministério Público do Amazonas (MP-AM) anunciou que vai investigar por que os materiais não chegaram aos estudantes da rede estadual. A apuração deverá verificar possíveis irregularidades e eventuais prejuízos aos cofres públicos.

Enquanto isso, a equipe de transição de Omar Aziz informou que iniciou a coleta e a análise das informações sobre os materiais encontrados. O grupo também afirmou que pretende cruzar os dados e realizar uma validação técnica antes de apresentar conclusões.

Até a publicação desta reportagem, a Seduc e o Governo do Amazonas não haviam apresentado esclarecimentos sobre as cobranças feitas por Marcelo Ramos.