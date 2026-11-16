Manaus (AM) – O tombamento de uma carreta provocou alterações no trânsito da Avenida Torquato Tapajós, em Manaus, na manhã desta segunda-feira (16). O acidente ocorreu em frente a um hotel e deixou parte da carga espalhada pela pista e pela calçada.
Imagens feitas por pessoas que passavam pelo local mostram diversas caixas espalhadas após o tombamento do contêiner. Com a ocorrência, a circulação de veículos ficou concentrada em apenas um lado da via, causando lentidão no trecho.
Trânsito afetado
Até o momento, não há informações sobre pessoas feridas. Agentes de trânsito e autoridades foram acionados para atender a ocorrência e orientar os motoristas.
A liberação completa da avenida depende da retirada da carga e da carreta tombada.
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