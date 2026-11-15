PROGRAMAÇÃO NATALINA

Capital terá atrações em diferentes zonas, incluindo feira temática, espetáculo musical e ações sociais para cerca de 8 mil pessoas.

Manaus terá uma programação especial de Natal em diferentes pontos da cidade até dezembro. Entre as atrações previstas estão uma árvore natalina de 32 metros na Ponta Negra, uma feira temática, espetáculo musical e ações solidárias. A programação começou na noite deste sábado (14), com a abertura do Natal 2026 no parque Gigantes da Floresta, entre as zonas Norte e Leste.

O prefeito Renato Junior participou da abertura, que contou com neve artificial, chegada do Papai Noel, inauguração da Casa do Papai Noel e apresentação da primeira árvore natalina da temporada, com 16 metros de altura.

Com o tema “Fábrica de Brinquedos”, a segunda edição do evento “Um Sonho Mágico de Natal” reuniu 60 artistas, entre músicos da Orquestra de Câmara e bailarinos do Corpo de Dança de Manaus. Além disso, o público acompanhou um show pirotécnico de baixo ruído.

Árvore de 32 metros será instalada na Ponta Negra

Entre os destaques da programação está a árvore de Natal de 32 metros, que está sendo montada na Ponta Negra. A decoração também chegará a outros pontos da capital, como a Igreja dos Remédios, a rotatória da rua 7 de Setembro com a avenida Eduardo Ribeiro e o mirante Lúcia Almeida.

Dessa forma, a decoração natalina deve ocupar diferentes áreas de Manaus, ampliando as opções de visitação para moradores e turistas.

Feira e espetáculo estão entre as atrações de dezembro

A programação também prevê atividades especiais ao longo de dezembro. Confira algumas das atrações anunciadas:

Feira Encantada de Natal: de 5 a 20 de dezembro, em diferentes zonas da cidade.

de 5 a 20 de dezembro, em diferentes zonas da cidade. Espetáculo na Ponta Negra: apresentação prevista para 19 de dezembro, no anfiteatro.

apresentação prevista para 19 de dezembro, no anfiteatro. Ceia Solidária de Natal: marcada para 24 de dezembro, em frente à praça dos Remédios.

Ações sociais devem beneficiar 8 mil pessoas

Além das atrações culturais, a programação inclui ações sociais para aproximadamente oito mil pessoas. As iniciativas preveem visitas do Papai Noel, entrega de brinquedos e distribuição de cestas básicas.

As atividades devem alcançar comunidades ribeirinhas, áreas rurais e instituições sociais. Também estão previstas campanhas de arrecadação por meio da Caixa Solidária e ações voltadas à população em situação de rua.

Em 2025, a programação natalina reuniu cerca de 250 mil pessoas. Para 2026, a expectativa da organização é alcançar ou superar esse público.

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