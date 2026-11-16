TRÂNSITO

Veículo atingiu o muro da FAB e derrubou um poste na Avenida Rodrigo Otávio; mais cedo, outra carreta tombou na Torquato Tapajós e espalhou caixas de bolachas pela via.

Manaus (AM) – Um segundo acidente envolvendo uma carreta foi registrado em Manaus na manhã desta segunda-feira (16). Desta vez, o veículo atingiu o muro da Força Aérea Brasileira (FAB) e derrubou um poste na Avenida Rodrigo Otávio, no bairro Japiim, zona sul da capital.

Com o impacto, o trânsito no sentido centro-bairro sofreu alterações. Militares da FAB ajudaram a controlar a circulação de veículos e isolaram a área para evitar novos acidentes.

Equipes da concessionária de energia também foram chamadas para desligar a rede elétrica. O poste atingido ficou sustentado apenas por estruturas metálicas e apresentava risco de queda.

Segundo acidente

Mais cedo, outra carreta tombou em um trecho da Avenida Torquato Tapajós, em frente a um hotel. O veículo transportava caixas de bolachas, que ficaram espalhadas pela pista e pela calçada. A ocorrência também provocou lentidão, com a circulação concentrada em apenas um lado da via.

Com os dois episódios, a capital registrou duas ocorrências envolvendo carretas nesta segunda-feira.

Causas apuradas

Sobre o acidente na Avenida Rodrigo Otávio, informações preliminares apontam que o motorista pode ter passado mal antes de perder o controle do veículo. Um médico da Base Aérea de Manaus teria prestado os primeiros atendimentos ao condutor.

Até o momento, não há confirmação sobre o estado de saúde do motorista nem informações sobre eventual encaminhamento a uma unidade hospitalar.

A possibilidade de falha mecânica também não foi descartada. As circunstâncias do acidente deverão ser investigadas pelas autoridades.

LEIA MAIS:

VÍDEO: Homem é preso por perseguir ex-mulher e colocar explosivo em carro da filha do atual namorado dela em Manaus