OCORRÊNCIA

Bombeiros controlaram as chamas no bairro Parque 10 de Novembro; motorista não ficou ferido.

Manaus (AM) – Um carro foi destruído por um incêndio na manhã desta terça-feira (17), em frente à Delegacia Especializada em Crimes contra a Mulher (DECCM), no bairro Parque 10 de Novembro, zona Centro-Sul da capital. O motorista conseguiu sair do veículo e não sofreu ferimentos.

O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) foi acionado e enviou uma equipe para combater as chamas. Apesar da rápida atuação, o fogo consumiu o automóvel.

Possível causa

A suspeita inicial é de que um vazamento de combustível, combinado com uma possível faísca, tenha provocado o incêndio. No entanto, a causa ainda não foi confirmada e depende de apuração técnica.

O condutor não precisou de atendimento médico, mas ficou abalado com o ocorrido. As circunstâncias do incêndio deverão ser esclarecidas pelas autoridades.

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