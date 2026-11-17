Violência

Gabriel Deivid da Costa Silva estava no primeiro emprego quando criminosos tentaram roubar seu celular na zona norte; ele passou cinco dias internado

Gabriel Deivid da Costa Silva, de 18 anos, saiu de casa para trabalhar na manhã de 11 de novembro, mas não chegou ao destino. Durante o trajeto, criminosos o abordaram para roubar seu celular e atiraram contra ele. O jovem, que vivia a experiência do primeiro emprego, morreu na segunda-feira (16), após cinco dias internado em estado grave.

O crime ocorreu por volta das 5h20, na rua dos Macucauás, no bairro Cidade de Deus, zona norte de Manaus. Na ocasião, Gabriel seguia para o Royal Resort Motel, no bairro Parque 10, onde trabalhava como auxiliar de serviços gerais.

Durante a abordagem, um dos assaltantes disparou contra o rapaz. Logo depois, Gabriel recebeu atendimento médico e seguiu para uma unidade hospitalar. Apesar dos esforços da equipe de saúde, ele não resistiu aos ferimentos.

Primeiro emprego

Aos 18 anos, Gabriel começava sua trajetória profissional. O trabalho como auxiliar de serviços gerais representava sua primeira experiência no mercado. No entanto, a violência interrompeu os planos do jovem e provocou tristeza entre familiares e pessoas próximas.

Diante da perda, a família pede que as autoridades intensifiquem as buscas pelos responsáveis. Além disso, os parentes querem que a investigação esclareça as circunstâncias do assalto e identifique os criminosos.

Investigação

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) deve apurar o caso. Para isso, a investigação precisa esclarecer a identidade dos assaltantes e a dinâmica do ataque. Até o momento, as informações divulgadas não apontam suspeitos presos.

O crime aconteceu enquanto Gabriel seguia para mais um dia de trabalho, ainda nas primeiras horas da manhã. Assim, a morte do jovem também chama atenção para a violência enfrentada por trabalhadores que precisam sair de casa antes do amanhecer.

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