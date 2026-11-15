Base Fluvial Arpão 2

Cão farejador ajudou a localizar 8,2 quilos de drogas em embarcação que saiu de Tabatinga com destino a Manaus.

A Polícia Militar do Amazonas (PMAM) apreendeu 8,2 quilos de cocaína escondidos dentro de um bebedouro de um barco, nas proximidades de Coari, a 363 quilômetros de Manaus. A apreensão ocorreu no sábado (14), durante fiscalização da Base Fluvial Arpão 2. Segundo a Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP-AM), a carga causou um prejuízo estimado em R$ 557,5 mil ao crime organizado.

A abordagem ocorreu por volta das 10h30, durante a Operação Fronteira Mais Segura, coordenada pela SSP-AM. A ação também contou com a Operação Protetor das Fronteiras e Divisas, da Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp), e o Programa Nacional de Enfrentamento às Organizações Criminosas (ENFOC).

Cão farejador localizou as drogas

Os policiais abordaram a embarcação GM Oliveira, que saiu de Tabatinga com destino a Manaus. Durante a fiscalização, a equipe realizou buscas com o auxílio do cão farejador Arad.

O animal indicou a presença de entorpecentes dentro de um bebedouro. Ao verificar o equipamento, os policiais encontraram cinco tabletes de cocaína, com peso de 5,9 quilos, e dois tabletes de pasta-base de cocaína, que totalizaram 2,3 quilos.

Ao todo, a equipe apreendeu 8,2 quilos de drogas.

Material foi levado para a delegacia

Após a apreensão, os policiais encaminharam os entorpecentes ao Distrito Integrado de Polícia (DIP) da Base Arpão 2, em Coari.

No local, as equipes realizaram os procedimentos legais cabíveis.

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