VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

Investigado por perseguição e descumprimento de medida protetiva, homem de 47 anos foi localizado no bairro Flores, na zona centro-sul.

Manaus (AM) – Um homem de 47 anos foi preso nesta segunda-feira (16) suspeito de perseguir e ameaçar a ex-companheira, além de descumprir uma medida protetiva de urgência. Segundo a Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), ele também é investigado por colocar um artefato explosivo em um veículo pertencente à filha do atual companheiro da vítima. A prisão ocorreu no bairro Flores, zona centro-sul de Manaus.

A investigação é conduzida pela Delegacia Especializada em Crimes contra a Mulher (DECCM) Centro-Sul. De acordo com a delegada Patrícia Leão, titular da unidade, a mulher procurou a polícia para denunciar as ameaças e a perseguição constantes. O investigado não aceitava o fim do relacionamento, segundo o relato.

O ex-casal tem três filhos. Conforme a delegada, o homem continuava procurando a vítima, seguindo seus passos e interferindo na rotina dela. A policial também relatou que o comportamento violento seria agravado pelo uso de substâncias entorpecentes.

Ataque com explosivo

As investigações apontam que, na quinta-feira (12), o homem foi até a residência da ex-companheira. Como não encontrou ninguém no imóvel, seguiu para a casa do atual parceiro dela.

No local, ele teria colocado um artefato explosivo em um carro pertencente à filha do atual companheiro da vítima. A explosão quebrou os vidros do veículo. A ação foi registrada por câmeras de segurança da região.

Prisão no Flores

Durante as diligências, os policiais localizaram o investigado na rua Auxiliadora Chaves, no bairro Flores, onde cumpriram o mandado de prisão.

Segundo a delegada, o homem já havia sido preso anteriormente por perseguição e descumprimento de medida protetiva.

Procedimentos legais

Após a prisão, ele foi levado à unidade policial para os procedimentos legais. O investigado passará por audiência de custódia e permanecerá à disposição do Poder Judiciário.

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