Polícia Civil

Unidades da Polícia Civil também contabilizaram 988 prisões em flagrante e 238 mandados de prisão cumpridos ao longo de 2026.

Manaus (AM) – As três Delegacias Especializadas em Crimes contra a Mulher (DECCMs) da Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) registraram aproximadamente 6,8 mil solicitações de Medidas Protetivas de Urgência (MPUs) ao longo de 2026. No mesmo período, as unidades contabilizaram 988 prisões em flagrante e o cumprimento de 238 mandados de prisão, somando 1.226 ações desse tipo.

Os números mostram a atuação das equipes no enfrentamento à violência doméstica e familiar. As delegacias também trabalham na investigação de denúncias, na responsabilização dos suspeitos e no encaminhamento das vítimas à rede de proteção.

Dados regionais

A DECCM Centro-Sul concentrou o maior número de solicitações de medidas protetivas, com cerca de 3,3 mil registros. A unidade também contabilizou 124 prisões em flagrante e 74 mandados de prisão cumpridos.

Na DECCM Norte/Leste, foram registradas 2,6 mil solicitações de MPUs, além de 628 prisões em flagrante e 127 mandados de prisão. Já a DECCM Sul/Oeste contabilizou 789 pedidos de medidas protetivas, 236 prisões em flagrante e 37 mandados cumpridos.

Tipos de violência

A atuação das delegacias abrange as cinco modalidades de violência doméstica e familiar reconhecidas pela Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/2006): física, psicológica, moral, patrimonial e sexual.

As equipes também investigam ocorrências praticadas no ambiente virtual, como ameaças, perseguições e divulgação indevida de imagens ou informações pessoais.

Atendimento virtual

Em 2025, a Polícia Civil ampliou as possibilidades de acesso à rede de proteção com a criação da Delegacia Virtual da Mulher. A ferramenta permite registrar Boletins de Ocorrência (BOs) e solicitar Medidas Protetivas de Urgência pela internet, sem que a vítima precise comparecer presencialmente a uma unidade policial.

No mesmo ano, a PC-AM levou pela primeira vez as ações da Operação Shamar ao interior do Amazonas. São Gabriel da Cachoeira foi o município contemplado pela iniciativa, que buscou ampliar o acesso das mulheres indígenas à informação, à proteção e à Justiça.

A ação incluiu orientações diretamente nas comunidades, com informações sobre direitos, identificação de situações de violência e canais para buscar ajuda.

Rede de proteção

A delegada Patrícia Leão, titular da DECCM Centro-Sul, afirma que o combate à violência contra a mulher exige atuação contínua das forças de segurança. Segundo ela, o trabalho das unidades envolve investigação, responsabilização dos autores e atendimento especializado às vítimas.

“As especializadas atuam para ampliar o acesso das mulheres à rede de proteção, garantir um atendimento seguro e oferecer suporte para que as vítimas se sintam acolhidas ao procurar ajuda. Também trabalhamos para que elas conheçam seus direitos e tenham conhecimento dos canais disponíveis para denunciar situações de violência. É fundamental que as mulheres saibam que não estão sozinhas e que podem contar com o apoio das autoridades”, destacou a delegada.

Como denunciar

Mulheres em situação de violência doméstica e familiar podem procurar a delegacia mais próxima para registrar a ocorrência e receber atendimento especializado. Também é possível registrar o BO e solicitar medidas protetivas pela Delegacia Virtual da Mulher.

As denúncias podem ser feitas anonimamente pelos telefones 197 ou (92) 3667-7575, da Polícia Civil do Amazonas; 181, da Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM); e 100, do Disque Direitos Humanos.

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