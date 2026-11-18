EXECUÇÃO

Conhecido como Catatau, Laerte foi preso em 2018 durante investigação sobre homicídios, tráfico de drogas e clonagem de veículos.

Laerte Maciel dos Santos Lopes, de 42 anos, conhecido como ‘Catatau’, morreu após criminosos dispararem 12 vezes contra ele na noite de terça-feira (17), no bairro Novo Israel, zona norte de Manaus. Além da execução, o histórico policial da vítima também chama atenção: em 2018, a Polícia Civil prendeu Laerte durante uma investigação sobre um grupo suspeito de envolvimento em homicídios, tráfico de drogas e clonagem de veículos.

Na época, Laerte tinha 33 anos e os policiais o prenderam na avenida Noel Nutels, no bairro Cidade Nova, também na zona norte da capital. Conforme as informações da investigação, ele integrava um grupo criminoso e abastecia pontos de comercialização de drogas nos bairros Novo Israel e Flores.

Durante a abordagem, os policiais encontraram com ele uma pistola calibre .380 com numeração suprimida e 20 munições. Além disso, a investigação apontava suspeitas de participação em três homicídios. Laerte também respondia a processos por tráfico de drogas e roubo majorado.

Na ocasião, ele estava em liberdade provisória e utilizava tornozeleira eletrônica. No entanto, a polícia também o autuou em flagrante por posse ilegal de arma de fogo de uso restrito.

Execução no Novo Israel

O crime ocorreu na rua Arca da Aliança, na noite de terça-feira (17). Segundo informações preliminares repassadas à polícia, Catatau chegava à própria residência em uma motocicleta quando percebeu que dois homens em outra moto o perseguiam.

Em seguida, o garupa desceu do veículo e disparou contra a vítima. Mesmo ferido, Laerte tentou fugir e conseguiu entrar no imóvel. No entanto, morreu no local.

Os tiros atingiram principalmente a cabeça e o tórax. Após o crime, equipes do Departamento Técnico-Científico (DPTC) realizaram a perícia no imóvel. Depois disso, o Instituto Médico Legal (IML) removeu o corpo.

Até o momento, a polícia não identificou os suspeitos nem esclareceu a motivação do assassinato. Enquanto isso, imagens de câmeras de vigilância da região podem ajudar a identificar os autores.

A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) investiga o caso.

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