SEGURANÇA PÚBLICA

Câmera de segurança flagrou quatro suspeitos circulando com armas de fogo durante a tarde.

Coari (AM) – Moradores de Coari, no interior do Amazonas, foram surpreendidos pela circulação de homens armados em motocicletas pelas ruas do município. A ação foi registrada por uma câmera de segurança na terça-feira (17), por volta das 13h22, conforme o horário exibido na gravação.

Nas imagens, quatro homens aparecem em motocicletas enquanto exibem armas de fogo durante o percurso. Em determinado momento, um dos ocupantes efetua um disparo na direção de uma residência. A gravação passou a circular nas redes sociais.

A movimentação também chama a atenção de um homem que estava ao lado de uma motocicleta. Ao perceber a aproximação do grupo, ele abaixa rapidamente a cabeça e evita encarar os ocupantes dos veículos.

Os homens aparecem armados em plena luz do dia, mas ainda não há confirmação oficial sobre a identidade deles ou eventual ligação com organizações criminosas. A autoria do disparo e a motivação da ação também não foram esclarecidas.

Investigação

Até o momento, não foram divulgadas informações oficiais sobre a identificação dos envolvidos, a apreensão das armas ou a abertura de uma investigação específica a partir das imagens.

O caso poderá ser apurado pelas forças de segurança do município.

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