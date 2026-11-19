CRIME CONTRA CRIANÇA

Mãe e padrasto da criança foram detidos em Atalaia do Norte; vídeos de violência sexual infantil circularam em outros países e levaram à identificação dos suspeitos.

Atalaia do Norte (AM) – Um casal indígena da etnia Marubo foi preso preventivamente nesta quarta-feira (18), suspeito de abusar sexualmente de uma menina de 12 anos e produzir vídeos dos crimes no interior do Amazonas. A mulher é mãe da vítima, e o homem é padrasto da criança. A Polícia Civil investiga ainda se o material foi comercializado e distribuído por uma rede de exploração sexual infantil na internet. As investigações apontam que os abusos começaram quando ela tinha apenas anos.

As prisões ocorreram em Atalaia do Norte, município localizado a aproximadamente 1,6 mil quilômetros de Manaus, durante a Operação Curupira-Mirim II, realizada pela Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) em parceria com o Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP).

Vídeos no exterior

A investigação começou após autoridades brasileiras receberem alertas de cooperação internacional, encaminhados por meio da Polícia Federal (PF). Os relatórios indicavam a circulação, em outros países, de vídeos contendo cenas de abuso sexual infantil.

A partir da análise das gravações, os investigadores identificaram características físicas dos adultos que apareciam nas imagens. Entre os elementos observados estavam tatuagens nos dedos, que permitiram relacionar os suspeitos ao casal localizado em Atalaia do Norte.

Segundo o delegado Marcelo Martins, a identificação foi possível justamente pela comparação dessas características.

Suspeita de comercialização

A Polícia Civil apura se os responsáveis gravaram os abusos e venderam o conteúdo para integrantes de uma rede de exploração sexual infantil na internet.

Durante a operação, os policiais apreenderam os celulares dos dois suspeitos. Os aparelhos serão submetidos à perícia para identificar possíveis registros de violência sexual, contatos e outras pessoas envolvidas na produção ou distribuição das imagens.

O delegado Marcelo Martins afirmou que a investigação busca esclarecer a dimensão da possível rede e identificar todos os envolvidos.

Outras vítimas

Além da menina de 9 anos, a polícia investiga se uma segunda criança, de 7 anos, também sofreu abusos. As autoridades continuam apurando as circunstâncias dos crimes e possíveis participações de terceiros.

O casal poderá responder por estupro de vulnerável, produção de cena de sexo explícito envolvendo criança ou adolescente e armazenamento de material de abuso sexual infantojuvenil. Os dois permanecem à disposição da Justiça.

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