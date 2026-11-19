Economia

Estado registra 1,86 milhão de consumidores inadimplentes em outubro; Feirão Limpa Nome oferece descontos de até 99% para renegociar dívidas.

O número de pessoas inadimplentes no Amazonas cresceu 0,34% em outubro, na comparação com setembro, segundo levantamento da Serasa. Com o aumento, o estado chegou a 1.861.566 consumidores com dívidas negativadas, contra 1.855.178 registrados no mês anterior.

O Amazonas está entre os 21 estados brasileiros que apresentaram aumento da inadimplência no período. Apesar da alta, o crescimento ficou abaixo da média nacional, que foi de 0,4%.

Em todo o país, o número de consumidores inadimplentes chegou a 84,6 milhões em outubro. O levantamento aponta que 51,32% da população adulta brasileira possui alguma dívida negativada.

Bancos e cartões concentram dívidas no Amazonas

No Amazonas, bancos e cartões de crédito representam a maior parcela das dívidas negativadas, com 25,6% do total. Em seguida, aparecem o varejo, com 20,5%, e as financeiras, que correspondem a 19,9%.

No cenário nacional, bancos e cartões também lideram a lista, com 26,8% das dívidas. As financeiras aparecem na sequência, com 21,3%, enquanto as contas de serviços básicos, como água, energia e gás, representam 20,2%.

Inadimplência cresce em 21 estados

A atualização do Mapa da Inadimplência da Serasa mostra que 21 estados registraram aumento no número de consumidores inadimplentes em outubro. Por outro lado, seis apresentaram queda: Piauí, Ceará, Distrito Federal, Maranhão, Santa Catarina e Rio Grande do Sul.

No país, o crescimento foi de 5,1% entre outubro de 2025 e outubro de 2026. No período anterior, entre outubro de 2024 e outubro de 2025, a alta chegou a 10%, indicando desaceleração no avanço da inadimplência.

Feirão oferece descontos de até 99%

Para ajudar os consumidores a renegociar dívidas, a Serasa realiza a 36ª edição do Feirão Limpa Nome. A iniciativa reúne mais de 3,3 mil empresas parceiras e os Correios, com descontos de até 99%.

As negociações podem ser feitas até as 23h59 de 6 de dezembro, pelos seguintes canais:

Site: www.serasa.com.br

www.serasa.com.br Aplicativo: Serasa, disponível para Android e iOS.

Serasa, disponível para Android e iOS. WhatsApp: (11) 99575-2096, número oficial da Serasa.

(11) 99575-2096, número oficial da Serasa. Presencialmente: em mais de 7 mil agências dos Correios.

Nas agências dos Correios, os consumidores podem consultar e negociar suas dívidas sem cobrança de taxas durante o período do Feirão. Para o atendimento, é necessário apresentar um documento oficial com foto.