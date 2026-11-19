INVESTIGAÇÃO

Vítima tinha 19 anos e teria sido atraída para uma armadilha por causa de uma dívida; polícia procura um quarto suspeito.

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) prendeu três pessoas suspeitas de envolvimento no assassinato de Anderson Natanael Sena Vieira, de 19 anos, no bairro Tarumã, zona oeste de Manaus. Os agentes realizaram as prisões na quarta-feira (18), quase 11 meses após o crime.

A investigação aponta que os suspeitos atraíram o jovem para uma emboscada e o mataram por causa de uma dívida. A delegada Marília Campello, da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), informou que a equipe apura essa motivação.

Anderson desapareceu após cair na armadilha, segundo a linha de investigação. Em seguida, alguém encontrou o corpo em uma área de mata, na rua Esus. A vítima estava decapitada e tinha os braços amarrados com uma corda.

A polícia identificou os três presos como João Paulo Teixeira de Souza, de 28 anos; Paulo Ricardo dos Santos Teixeira, conhecido como “ZK”, de 21; e Sarah Dhulian Rodrigues Souza, a “Barbie”, de 29. A DEHS conduziu as investigações e coordenou a operação.

Além deles, José Erivaldo do Nascimento Batista, conhecido como “Tiririca”, de 35 anos, também aparece entre os investigados. No entanto, ele continua foragido, e a polícia tenta localizar seu paradeiro.

Denúncias

Quem tiver informações sobre o suspeito pode entrar em contato com a DEHS pelo número (92) 98118-9535. Também é possível denunciar pelo 197 ou pelo (92) 3667-7575, da PC-AM, e pelo 181, da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM).

A Polícia Civil assegura o sigilo da identidade de quem colaborar com as investigações.

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