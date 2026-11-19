COMBATE AO TRÁFICO

Investigação começou após duas apreensões de drogas em embarcações; mandados são cumpridos em Manaus, Codajás e Manacapuru.

A Polícia Civil do Amazonas deflagrou, nesta quinta-feira (19), a Operação Conexões para desarticular um grupo criminoso suspeito de transportar cerca de sete toneladas de drogas no estado. A investigação começou após duas grandes apreensões de entorpecentes realizadas em fevereiro e março deste ano.

Além disso, a operação integra a quarta edição da Operação Renorcrim, coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública.

Investigações começaram após apreensões

Os policiais iniciaram as investigações após apreenderem drogas em duas embarcações. A primeira ocorrência aconteceu na região do Tarumã, durante uma ação da Ronda Ostensiva Cândido Mariano (Rocam), que resultou na apreensão de aproximadamente 2,7 toneladas de entorpecentes.

Já a segunda apreensão ocorreu em Iranduba. Na ocasião, o Departamento de Repressão ao Crime Organizado (DRCO) encontrou outras 4,3 toneladas de drogas.

Com isso, as duas ações somaram cerca de sete toneladas de entorpecentes.

Operação cumpre mandados em três cidades

Durante o avanço das investigações, os policiais identificaram 13 pessoas apontadas como integrantes do esquema criminoso.

A Justiça autorizou cinco mandados de prisão, sendo quatro preventivos e um temporário. Também autorizou 13 mandados de busca e apreensão e determinou a quebra dos sigilos bancário e fiscal dos investigados.

Nesta quinta-feira, as equipes cumprem os mandados em Manaus, Codajás e Manacapuru.

A operação conta com o apoio do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope), Rocam, Delegacia Especializada em Roubos, Furtos e Defraudações (DERFD), 15º, 22º e 23º Distritos Integrados de Polícia (DIPs) e Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (Core).

Leia mais

Dono da Esportes da Sorte é alvo da PF em operação contra esquema de bets; R$ 2,3 bilhões são bloqueados