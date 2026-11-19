VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

Suspeito de 47 anos também é investigado por descumprir medida protetiva e agredir a ex-companheira.

Manaus (AM) – Um homem de 47 anos foi preso preventivamente nesta quinta-feira (19), no bairro Tarumã-Açu, zona oeste de Manaus, suspeito de invadir a casa da ex-companheira armado com uma arma branca para pressioná-la a reatar o relacionamento. Ele também é investigado por descumprir medida protetiva, lesão corporal e constrangimento ilegal.

A prisão foi realizada pela Delegacia Especializada em Crimes Contra a Mulher (DECCM) Centro-Sul, da Polícia Civil do Amazonas (PC-AM). Segundo a delegada Patrícia Leão, a vítima, de 33 anos, manteve um relacionamento com o investigado por cerca de nove anos, período em que tiveram um filho.

De acordo com a polícia, a mulher já havia relatado episódios de violência doméstica, agressões e ameaças, o que levou à concessão de medidas protetivas. Em 20 de outubro deste ano, ela procurou a delegacia para denunciar que o ex-companheiro havia desrespeitado a ordem judicial.

Na ocasião, conforme o relato da vítima, o homem entrou na residência portando uma arma branca e tentou obrigá-la a reatar o relacionamento. Os dois teriam entrado em luta corporal. Ainda segundo a delegada, depois do episódio, o investigado deixou o imóvel.

Após a denúncia, a equipe policial iniciou as buscas e localizou o suspeito no bairro Tarumã-Açu, onde cumpriu o mandado de prisão preventiva.

O homem foi levado à delegacia e passará por audiência de custódia. Ele permanece à disposição da Justiça.

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