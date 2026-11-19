ACIDENTE

Acidente ocorreu na tarde desta quinta-feira (19); veículo teria perdido o controle próximo a uma equipe da Águas de Manaus. Trânsito ficou congestionado na região.

Manaus (AM) – Uma Saveiro vermelha capotou na tarde desta quinta-feira (19), em frente à Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), na zona centro-sul de Manaus. O acidente chamou a atenção de quem passava pelo local e provocou congestionamento no trânsito da região.

As circunstâncias do capotamento ainda não foram esclarecidas. As primeiras informações apontam que os envolvidos sofreram apenas escoriações leves, mas não havia confirmação oficial sobre o estado de saúde das vítimas.

Trânsito lento

O capotamento provocou congestionamento em frente à sede do Legislativo estadual. O trânsito ficou lento no trecho durante o atendimento da ocorrência.

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