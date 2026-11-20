Chuva

Queda ocorreu no bairro Cidade de Deus, zona norte; cabo de energia provocou princípio de incêndio em veículo.

Manaus (AM) – Uma árvore de grande porte caiu durante o temporal desta quinta-feira (19), atingiu um carro estacionado e rompeu a rede elétrica na rua Uirapuru, no bairro Cidade de Deus, zona norte de Manaus. Com a queda de um cabo de energia sobre o veículo, houve um princípio de incêndio.

O incidente provocou a interrupção do fornecimento de energia na região. Equipes da Amazonas Energia e do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) foram acionadas para atender à ocorrência.

Enquanto a concessionária desligava a rede elétrica para evitar novos riscos, os bombeiros controlaram as chamas no automóvel e realizaram a remoção da árvore. A via ficou totalmente interditada durante os trabalhos.

A equipe da concessionária também esteve no local e realizou os procedimentos necessários para solucionar a ocorrência e restabelecer a segurança da rede. Não houve registro de feridos.

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