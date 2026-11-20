VIOLÊNCIA

Mulher jogou água quente no rosto da vizinha e a agrediu com uma panela em Campina Verde, no Triângulo Mineiro.

Uma mulher de 50 anos jogou água quente no rosto de uma vizinha de 51 anos e, em seguida, a atingiu diversas vezes com uma panela, em Campina Verde, no Triângulo Mineiro. O ataque ocorreu na manhã de terça-feira (17), quando a vítima passava em frente à casa da suspeita a caminho do trabalho, no bairro Medalha Milagrosa.

Segundo informações divulgadas pelo portal G1, a agressora também puxou a vítima pelos cabelos. A violência só foi interrompida após a intervenção de outros moradores da região.

De acordo com a Polícia Civil, as duas mulheres eram amigas e vizinhas, mas tinham desentendimentos frequentes. A discussão mais recente teria começado após críticas a procedimentos estéticos realizados pela suspeita.

Em depoimento, a investigada admitiu que esperou o momento em que a vizinha passaria pela rua para atacá-la. Ela também relatou que estava com uma faca doméstica e pretendia rasgar as roupas da vítima.

Além das agressões, o caso ganhou repercussão após a suspeita utilizar inteligência artificial para criar uma montagem da cena em que aparece batendo na vizinha com uma panela. A imagem foi transformada em figurinha com a frase “Paz no coração” e compartilhada em grupos de WhatsApp.

Prisão e investigação

Após o ataque, a vítima procurou atendimento médico com dores e ardência nos olhos. Ela também registrou um boletim de ocorrência e solicitou medida protetiva.

A suspeita foi localizada e presa em flagrante dentro do quarto de sua residência. Conforme as informações divulgadas, ela é investigada por lesão corporal, constrangimento ilegal e difamação.

LEIA MAIS:

Temporal destrói milhares de casas e deixa três mortos no Rio Grande do Sul