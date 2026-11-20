Estragos

Tupanciretã teve cerca de 8 mil imóveis atingidos; rede elétrica e abastecimento de água também foram afetados.

Um temporal acompanhado de fortes ventos atingiu Tupanciretã, no Rio Grande do Sul, na madrugada desta sexta-feira (20), e deixou um rastro de destruição. Cerca de 8 mil das 8,6 mil casas do município foram atingidas, e três pessoas morreram, segundo confirmação das autoridades locais.

A tempestade começou por volta das 3h e provocou danos em diferentes pontos da cidade. Em entrevista à Rádio Gaúcha, o prefeito Gustavo Herter Terra descreveu a dimensão dos estragos e relatou dificuldades até mesmo no atendimento de emergência.

“Realmente foi algo jamais visto, é cena de filme. O nosso hospital estava interditado pelas árvores ao redor, nem as ambulâncias chegavam”, afirmou.

A rede elétrica também foi afetada, e o abastecimento de água ficou comprometido. As pessoas feridas foram encaminhadas para hospitais de Santa Maria e Júlio de Castilhos.

Alerta de tempestade

Antes da chegada do temporal, a Defesa Civil do Rio Grande do Sul havia emitido um alerta de condição severa para tempestade, com previsão de granizo grande e vendaval nas proximidades de Tupanciretã. O aviso indicava risco muito alto de destelhamentos.

Segundo o órgão, a chuva forte avançou sobre o município e cidades próximas por volta das 3h19.

Governo mobiliza equipes

O governador Eduardo Leite informou, pelas redes sociais, que mobilizou equipes da Defesa Civil, do Corpo de Bombeiros, da Brigada Militar e de outros órgãos estaduais para atender a população. O Comando Militar do Sul também foi acionado para auxiliar nos trabalhos.

Leite determinou a liberação imediata de R$ 2 milhões da Defesa Civil estadual para apoiar a contratação de máquinas, equipamentos e outros recursos necessários para o atendimento emergencial.

O governador também informou que solicitou à companhia de energia responsável pelo fornecimento na região a mobilização de equipes para acelerar o restabelecimento do serviço. Segundo ele, postes e redes elétricas foram atingidos, e a recuperação exigirá uma operação complexa.

Novos alertas no estado

A Defesa Civil emitiu outros avisos para esta sexta-feira. Os municípios de Vacaria, Muitos Capões e Lagoa Vermelha estão sob alerta para chuva, granizo e vento, com risco alto de alagamentos e destelhamentos.

Em São Francisco de Paula, o aviso aponta possibilidade de chuva intensa e risco alto de alagamentos.

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