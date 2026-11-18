Cultura

A música eletrônica vai ocupar novamente a Cúpula Subterrânea do Centro Cultural Povos da Amazônia, em Manaus. A segunda edição da Alive Orbe está marcada para 19 de dezembro e terá como atrações nacionais Murphy e BINARYH, além de mais de 20 DJs da cena local.

Desta vez, a festa contará com dois palcos e uma estrutura audiovisual ampliada, que inclui sistema de som 360 graus e projeções mapeadas. Com isso, a proposta é integrar música, tecnologia e arquitetura em uma experiência imersiva, aproveitando as características do espaço cultural, localizado no bairro Crespo, zona Sul da capital.

Estrutura terá quatro diferenciais

Para esta edição, a produção prepara recursos tecnológicos e cenográficos que ampliam a experiência do público. Entre os destaques estão:

Som 360°: sistema de sonorização distribuído pelo ambiente.

sistema de sonorização distribuído pelo ambiente. Projeções mapeadas: imagens sincronizadas com as apresentações musicais.

imagens sincronizadas com as apresentações musicais. Dois palcos: espaços dedicados a diferentes vertentes da música eletrônica.

espaços dedicados a diferentes vertentes da música eletrônica. Cenografia: escultura inspirada na cúpula do Teatro Amazonas em um dos ambientes.

Além disso, o projeto tem como referência experiências internacionais, como a Sphere, em Las Vegas, nos Estados Unidos. Em Manaus, a proposta é aproveitar a geometria da cúpula para integrar as projeções à arquitetura. O espaço, por sua vez, foi concebido com formato inspirado nas malocas tradicionais dos povos amazônicos.

Murphy e BINARYH representam atrações nacionais

A programação reúne dois convidados brasileiros que representam diferentes vertentes da música eletrônica:

Murphy: nome artístico de Marcos Santos, DJ brasileiro com carreira iniciada no começo dos anos 1990 e trajetória internacional na cena techno.

nome artístico de Marcos Santos, DJ brasileiro com carreira iniciada no começo dos anos 1990 e trajetória internacional na cena techno. BINARYH: projeto conduzido pelo DJ e produtor Rene Castanho, conhecido pelo melodic techno e por produções com atmosferas cinematográficas.

Além dos convidados, mais de 20 DJs de Manaus participam da programação. Dessa forma, o evento também abre espaço para diferentes gerações e estilos da cena eletrônica regional.

Ingressos custam a partir de R$ 180

Os ingressos estão à venda pela plataforma Shotgun, com duas modalidades disponíveis:

Pista – 2º lote: R$ 180.

R$ 180. Backstage Open Bar – 1º lote: R$ 400, com acesso à área exclusiva atrás do DJ e bebidas liberadas das 22h às 4h.

No Backstage, o open bar inclui água, refrigerante, cerveja, vodka, gin e energético. No entanto, não é permitido sair da área exclusiva com bebidas.

A Alive Orbe começa às 21h de sábado (19) e segue até as 8h de domingo (20), na Cúpula Subterrânea do Centro Cultural Povos da Amazônia, na Avenida Silves, bairro Crespo, em Manaus.

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