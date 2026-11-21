Política

Boletim médico deste sábado (21) informa que o ex-presidente está consciente, orientado e respira sem ajuda de aparelhos.

Publicado em 21 de novembro de 2026

Por EM TEMPO

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O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) está internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do hospital DF Star, em Brasília, com diagnóstico de abdômen agudo obstrutivo. Segundo boletim médico divulgado neste sábado (21), o estado de saúde é considerado estável e ainda não há previsão de alta.

De acordo com a equipe médica, Bolsonaro está consciente, orientado e respira sem auxílio de aparelhos.

O tratamento inclui hidratação, suspensão da alimentação por via oral, suporte nutricional e passagem de uma sonda gástrica. As medidas foram adotadas para acompanhar e tratar o quadro clínico.

Bolsonaro foi levado ao hospital na sexta-feira (20), após apresentar fortes dores abdominais.

Conforme o boletim médico, ele permanece sob cuidados da equipe da unidade, sem previsão de alta hospitalar.

“Foram iniciadas medidas clínicas como hidratação, manutenção do jejum oral com suporte nutricional e passagem de sonda gástrica. No momento encontrase estável clinicamente, consciente, orientado e em

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