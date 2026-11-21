Briga

Vídeo mostra homens e mulheres trocando agressões e carro branco dando marcha à ré em direção ao grupo.

Manaus (AM) – Uma confusão terminou em pancadaria em um posto de gasolina na região do V8, na zona Centro-Sul de Manaus, na noite desta sexta-feira (20). Homens e mulheres aparecem em um vídeo trocando socos e empurrões no estabelecimento. A gravação ganhou repercussão nas redes sociais .

As imagens mostram várias pessoas envolvidas no tumulto, enquanto outros frequentadores acompanham a situação. Mesas e cadeiras aparecem próximas ao local das agressões, e algumas pessoas tentam se afastar da briga.

Um dos momentos de maior tensão ocorre quando um carro branco começa a se movimentar de marcha à ré em direção ao grupo. O veículo passa muito perto das pessoas que estão no meio da confusão e acaba arrastando objetos que estavam pelo caminho. A manobra quase provoca um atropelamento.

A gravação também mostra pessoas consumindo bebidas no estabelecimento durante o episódio. Até o momento, não há informações sobre o que provocou a discussão, a identidade dos envolvidos ou se alguém ficou ferido. Também não há confirmação de registro da ocorrência junto às autoridades.

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