AMEAÇA À SEGURANÇA

Prisão ocorreu no bairro Petrópolis após monitoramento da inteligência; secretário relaciona possível ataque a operação contra ponto de venda de drogas.

Um homem identificado como Rian Alexandre Lira Ferreira, conhecido como “R7”, foi preso na noite de quarta-feira (18), no bairro Petrópolis, Zona Sul de Manaus. Segundo informações policiais, ele veio do Rio de Janeiro com a missão de executar integrantes de uma facção criminosa rival. No entanto, o secretário de Segurança Pública de Manaus, Sargento Loiola, afirmou que o suspeito tinha como alvo a sua própria vida.

A prisão ocorreu depois que uma denúncia anônima informou sobre a chegada do homem à capital e indicou o endereço onde ele estaria escondido. Com isso, policiais das Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam) seguiram até a Rua Coronel Ferreira de Araújo para verificar a informação.

Ao perceber a aproximação das viaturas, Rian tentou fugir. Durante a tentativa, pulou o muro da residência onde estava e destruiu o próprio celular contra o chão. Em seguida, os policiais cercaram a área e conseguiram capturá-lo em uma laje vizinha ao imóvel.

Na abordagem, a equipe apreendeu uma pistola que estava com o suspeito. Além disso, a Rocam informou que ele já possuía histórico criminal por porte ilegal de arma de fogo. Após a prisão, os agentes o encaminharam ao 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP) para os procedimentos iniciais.

Inteligência monitorava chegada do suspeito

Em vídeo publicado nas redes sociais, Sargento Loiola afirmou que recebeu informações precisas da inteligência sobre a chegada do suspeito a Manaus. Logo no início da gravação, o secretário aponta para os monitores do centro de comando e destaca o trabalho de monitoramento que, segundo ele, contribuiu para localizar o homem.

Ainda conforme Loiola, a atuação conjunta das equipes foi fundamental para o resultado da operação. Por isso, ele agradeceu à Rocam, à Guarda Municipal e ao setor de inteligência. Segundo o secretário, o monitoramento já acompanhava a movimentação do suspeito antes da abordagem policial.

Na mesma gravação, Loiola afirmou que Rian teria vindo do Rio de Janeiro especificamente para matá-lo. “Esse cara veio do Rio de Janeiro pra Manaus pra ceifar a minha vida. Ele veio pra me matar, pra me executar”, declarou.

Operação no Morro da Liberdade seria a motivação

Além de apontar que seria o alvo do suspeito, Loiola relacionou a suposta tentativa de execução a uma operação realizada no bairro Morro da Liberdade, na Zona Sul de Manaus. Conforme o secretário, a ação contou com a participação da Guarda Municipal e resultou no fechamento de uma adega que, segundo ele, funcionava como ponto de venda de drogas.

Na avaliação de Loiola, a operação teria provocado a reação de integrantes da organização criminosa, que não teriam aceitado a intervenção no local. Diante da possível ameaça, o secretário afirmou que não tem medo e que está preparado para um confronto.

“Eu não tenho medo de vagabundo. Eu estou pronto para o combate. Quem vier pra cima de mim vai se dar mal”, afirmou.

Sargento Loiola assumiu a Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Social (Semseg) de Manaus em outubro de 2026, após nomeação pelo prefeito Renato Junior. Antes de ocupar o cargo, atuava como sargento da Polícia Militar do Amazonas e ganhou visibilidade pela atuação nas ruas e pela presença nas redes sociais.

Por fim, a Polícia Civil deverá investigar a relação de Rian com outros crimes, a motivação da viagem do Rio de Janeiro para Manaus e se o secretário realmente era o alvo de um plano de execução. Até o momento, essa última informação parte da declaração do próprio Loiola e depende de confirmação das investigações.