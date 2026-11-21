Violência

Suspeito de 18 anos perseguiu a vítima, derrubou a motocicleta em que ela estava e a arrastou pelo chão, em Eirunepé.

Manaus (AM) – Um homem de 18 anos foi preso preventivamente suspeito de perseguir, ameaçar e agredir a ex-companheira, de 27 anos, em Eirunepé, a 1.160 quilômetros de Manaus. Durante as agressões, ele teria passado com a motocicleta sobre a perna da vítima e a arrastado pelo chão, provocando uma fratura grave no pé direito.

A prisão foi cumprida na terça-feira (17) pela Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da Delegacia Especializada de Polícia (DEP) do município. O suspeito é investigado pelos crimes de perseguição, ameaça, violência psicológica e lesão corporal.

De acordo com a delegada Beatriz Romeiro, o episódio ocorreu em 25 de outubro, quando a mulher trafegava de motocicleta com a irmã. Na ocasião, o investigado começou a persegui-las, fechou a passagem do veículo e passou a fazer ofensas.

Durante a perseguição, ele derrubou as duas da motocicleta e, em seguida, acelerou na direção da ex-companheira.

Segundo a delegada, o homem passou com a moto sobre a perna da vítima, que estava caída, e a arrastou. A agressão só terminou quando o suspeito percebeu a chegada de outras pessoas ao local.

Prisão preventiva

Diante da gravidade das agressões, a autoridade policial solicitou à Justiça a prisão preventiva do investigado. O mandado foi cumprido em Eirunepé, e o homem foi levado à delegacia para os procedimentos legais.

Ele deverá passar por audiência de custódia e permanecerá à disposição do Poder Judiciário.

LEIA MAIS:

VÍDEO: Cadela pula em piscina e ajuda a salvar criança de afogamento em MT