SUPREMO

Ministro solicitou a divulgação integral do documento da PF, e Edson Fachin autorizou a retirada do sigilo nesta sexta-feira (20).

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) André Mendonça abriu mão do sigilo das informações que o mencionam no relatório da Polícia Federal sobre o caso Master e pediu a divulgação integral do documento. O pedido foi atendido nesta sexta-feira (20) pelo presidente da Corte, Edson Fachin, que autorizou o levantamento do sigilo dos autos.

Na decisão, Fachin destacou que Mendonça manifestou expressamente o desejo de tornar públicas as informações relacionadas a ele.

“Considerando a manifestação expressa do ministro interessado (Mendonça), que renuncia ao sigilo das informações constantes dos autos e solicita sua integral publicidade, defiro o pedido e determino o levantamento do sigilo da PET 17.146/DF”, escreveu o presidente do STF.

Relatórios da PF

Na quarta-feira (18), o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, entregou a Fachin relatórios com menções a ministros do Supremo encontradas durante as investigações envolvendo o Banco Master.

Os documentos foram elaborados a pedido do presidente do STF, que solicitou o levantamento de todas as referências a integrantes da Corte encontradas no celular de Daniel Vorcaro, ex-banqueiro e proprietário do Master. A determinação previa que as menções fossem apresentadas acompanhadas de seus respectivos contextos, em caráter descritivo.

Após receber os materiais, Fachin encaminhou os relatórios ao procurador-geral da República, Paulo Gonet. Inicialmente, o Supremo havia informado que os documentos permaneceriam sob sigilo para garantir o cumprimento das normas legais e a preservação das investigações.

Fachin assumiu a relatoria do caso Master em meio à crise envolvendo a divulgação de informações sobre relações de ministros da Corte com o ex-banqueiro. A previsão é que ele permaneça na função pelo menos até o fim de janeiro.

Delegados afastados

O diretor-geral da Polícia Federal também comentou, durante audiência pública na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado, na quarta-feira (18), o afastamento de dois delegados que atuavam na investigação.

Segundo Andrei Rodrigues, os policiais elaboraram relatórios fora de contexto e desconsideraram orientações do presidente do STF. O episódio, de acordo com o diretor-geral, provocou uma quebra de confiança.

Com isso, Daniel Mostardeiro Cola e Wedson Cajé Lopes foram retirados das funções de chefia na Coordenação-Geral de Repressão à Corrupção, Crimes Financeiros e Lavagem de Dinheiro e do comando das investigações.

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