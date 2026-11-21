Amazonas

Fogo se espalhou por imóveis no bairro Cidade de Deus, na zona Norte, e mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros neste sábado (21).

Manaus (AM) – Um incêndio atingiu uma vila de kitnets no bairro Cidade de Deus, na zona Norte de Manaus, na tarde deste sábado (21). O fogo se espalhou pela área residencial e provocou correria entre moradores, que tentaram impedir que as chamas alcançassem outros imóveis.

Vídeos registrados por testemunhas mostram a intensidade do incêndio. As imagens revelam labaredas avançando sobre as estruturas das residências e uma grande quantidade de fumaça se espalhando pela região.

Moradores também aparecem nas gravações tentando acompanhar a situação e agir diante do avanço do fogo. Relatos iniciais apontam que famílias perderam suas casas e ficaram sem moradia após a ocorrência.

O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) foi acionado para atender a ocorrência e combater as chamas.

Até o momento, não há levantamento oficial sobre quantas residências foram atingidas ou destruídas. Também não foram divulgadas informações confirmadas sobre feridos ou as causas do incêndio.

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