Novembro Azul Pet

Você sabia que os humanos não são os únicos a desenvolverem câncer de próstata? Apesar da incidência baixa, cães e gatos podem ser afetados pela condição de forma bastante agressiva, assim como por outras alterações no sistema reprodutor igualmente relevantes. É por isso que a campanha “Novembro Azul” se estende aos amigos de patas, como forma de conscientizar sobre a importância do diagnóstico precoce e dos cuidados preventivos no contexto veterinário

Sócia-fundadora do Centro de Especialidades Cirúrgicas e Veterinárias (CECV), a médica veterinária Ádria Camila Souza da Silva pontua que o câncer de próstata pode ser mortal se não identificado no estágio inicial, já que a próstata é uma glândula acessória do sistema reprodutor que fica ao redor da uretra e qualquer alteração pode comprometer os órgãos vizinhos. “O acompanhamento frequente ao profissional especializado é essencial, porque, embora o número de casos seja baixo, a neoplasia prostática pode evoluir rapidamente para metástase, quando as células doentes migram para as demais áreas do organismo”, salienta.

Conforme a cirurgiã veterinária, que é especializada em cirurgia oncológica e reconstrutiva e em Videocirurgia em Pequenos Animais, urina com sangue, infecções urinárias que não respondem ao tratamento, gotejamento de sangue pelo pênis e dificuldade para urinar ou defecar estão na lista dos incômodos significativos que podem atingir cães e gatos com a doença.

Ádria ressalta que o foco do “Novembro Azul Pet” também está em outras condições que podem provocar dor, desconforto e alterações urinárias, dentre as quais hiperplasia prostática benigna, tumores de testículo e tumores de bolsa escrotal. “A campanha ‘Novembro Azul’ nasceu para conscientizar tutores sobre as doenças que acometem os machos, especialmente cães idosos. Diferente da versão humana, o foco não é só a prevenção do câncer de próstata, mas o diagnóstico precoce de outras alterações importantes. Alterações na próstata, nos testículos e em outras estruturas do sistema reprodutor podem comprometer a saúde dos animais e precisam de atenção”, salienta a médica veterinária, que faz questão de compartilhar diversas informações sobre o tema em seu perfil do Instagram (@dra.adriacamila).

Check-up

Consultas periódicas, exames de imagem indicados para cada paciente e avaliação clínica especializada são fundamentais para identificar possíveis alterações e orientar o cuidado adequado, segundo Ádria. Com as informações em mãos tanto dos exames quanto dos sintomas, é possível chegar a um diagnóstico e oferecer ao animal o melhor tratamento, seja por meio de medicamentos e/ou cirurgias.

De acordo com a cirurgiã veterinária, cuidar da saúde reprodutiva do pet é um ato de prevenção, proteção e amor. “Quanto mais cedo forem detectadas as doenças, maior a probabilidade de garantir um tratamento eficaz. A saúde dos nossos pets é construída na constância e na atenção aos detalhes, já que algumas doenças são silenciosas e difíceis de identificar sem exames de rotina. Nem toda alteração aparente é motivo de urgência, mas algumas não podem esperar”, finaliza.

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