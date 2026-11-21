PROTEÇÃO ANIMAL

Ações do governo estadual alcançaram 32 bairros de Manaus e 19 localidades do interior, com unidades terrestres e atendimento fluvial.

Manaus (AM) – Mais de 13,4 mil cães e gatos passaram por castração gratuita no Amazonas nos últimos sete meses. O balanço foi divulgado pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Proteção Animal (Sepet), que também ampliou os atendimentos com unidades terrestres e uma embarcação adaptada para levar serviços veterinários às comunidades ribeirinhas.

Atualmente, a estrutura conta com sete castramóveis terrestres e uma unidade fluvial. Segundo o governo, foram realizadas, em média, 1.925 castrações por mês, com atendimentos em 32 bairros e regiões de Manaus e 19 localidades do interior.

Entre os municípios contemplados estão Iranduba e Novo Airão. Na capital, bairros como Cidade Nova, Chapada e Flores receberam mais de uma ação durante o período.

O governador Roberto Cidade afirmou que a ampliação dos serviços busca facilitar o acesso da população aos cuidados veterinários, principalmente em regiões onde o atendimento é mais difícil.

“Nosso compromisso é garantir que a proteção e o bem-estar animal cheguem cada vez mais perto da população. Com iniciativas como o Castramóvel Fluvial, estamos levando esse atendimento também às comunidades do interior, garantindo mais saúde, cuidado e dignidade aos animais e às famílias amazonenses”, declarou.

O secretário da Sepet, Edgar Nogueira, também destacou os resultados das ações e a importância do serviço gratuito para a saúde dos animais e o controle populacional.

Atendimento nas comunidades ribeirinhas

Uma das iniciativas anunciadas pelo governo foi a entrega do Castramóvel Fluvial, em 3 de julho de 2026. Apresentada pela administração estadual como a primeira unidade desse tipo no mundo, a embarcação foi desenvolvida para atender comunidades que enfrentam dificuldades de acesso por via terrestre.

Desde o início das atividades, a unidade realizou 265 castrações nos municípios de Careiro da Várzea, Tefé e Novo Aripuanã.

Segundo Edgar Nogueira, a estrutura foi planejada para enfrentar os desafios geográficos e logísticos do Amazonas e ampliar a oferta de serviços veterinários em áreas afastadas dos centros urbanos.

Desde o início do programa estadual de castração, em 2021, mais de 82 mil procedimentos foram realizados. A iniciativa busca contribuir para o controle populacional de cães e gatos, a prevenção de doenças e a redução do abandono.

Aplicativo amplia serviços

Outra ferramenta utilizada pelo governo é o aplicativo Meu Pet AM, lançado em março de 2026. A plataforma registrou 23.767 downloads nos últimos sete meses e chegou a 32.404 desde o lançamento.

Pelo aplicativo, os tutores podem solicitar agendamentos de castração, denunciar casos de maus-tratos e consultar animais disponíveis para adoção.

O serviço é gratuito e está disponível para celulares com sistemas Android e iOS.

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