Manaus (AM) – Um grave acidente envolvendo uma motocicleta e outro veículo terminou com a morte de Reginaldo Macena, conhecido como “Barcelona”, na rodovia AM-070, que liga Manaus a Manacapuru. A colisão aconteceu na altura do quilômetro 41, e a violência do impacto deixou testemunhas abaladas. O corpo da vítima ficou despedaçado.
Segundo as informações iniciais, Reginaldo pilotava a motocicleta quando bateu contra outro veículo. As circunstâncias da colisão e o que teria provocado o acidente não foram detalhados.
Um motorista que passava pela rodovia registrou um vídeo logo após a ocorrência. Visivelmente abalado, ele relatou que ficou impressionado com a cena que encontrou e afirmou estar tremendo após presenciar as consequências da batida.
Durante a gravação, o homem repetiu que não pretendia mais andar de motocicleta e demonstrou dificuldade para continuar o trajeto. Em seguida, direcionou a câmera para a pista, onde havia pessoas próximas ao local do acidente e veículos passando pela rodovia.
A dinâmica da colisão ainda deverá ser esclarecida pelas autoridades. Até o momento, não foram divulgadas informações sobre a identidade do condutor do outro veículo ou sobre as circunstâncias que levaram à batida.
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