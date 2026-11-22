OPERAÇÃO POLICIAL

Ação em Eirunepé resultou na apreensão de um revólver, munições e R$ 24 mil em espécie.

Eirunepé (AM) – Dois homens, de 36 e 40 anos, foram presos em flagrante durante uma operação da Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), realizada na sexta-feira (20), no município de Eirunepé, a 1.160 quilômetros de Manaus. Na ação, os agentes apreenderam um revólver calibre 38, munições e R$ 24 mil em dinheiro.

A operação foi conduzida por equipes da Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Eirunepé, durante o cumprimento de mandados judiciais em imóveis localizados na rua Boa Esperança, bairro São José. Os investigados eram alvos de apurações sobre possíveis envolvimentos com tráfico de drogas e lavagem de dinheiro.

De acordo com o delegado Ramon Improta, as investigações começaram após denúncias de que os dois homens estariam envolvidos em atividades criminosas no bairro Santo Antônio. A partir das informações, a Polícia Civil realizou levantamentos e solicitou à Justiça medidas para avançar nas apurações.

Durante as buscas na residência do homem de 40 anos, os policiais encontraram um revólver calibre 38 e 11 munições. Ele era investigado por suspeita de tráfico de drogas e tinha um mandado de prisão preventiva expedido contra si.

No imóvel do segundo investigado, de 36 anos, apontado como suspeito de envolvimento em lavagem de dinheiro, a equipe apreendeu munições e R$ 24 mil em espécie.

Prisões em flagrante

Segundo a Polícia Civil, os dois homens foram autuados em flagrante por posse ilegal de arma de fogo e munição de uso permitido. Além disso, o suspeito de 40 anos também responderá por tráfico de drogas.

Após os procedimentos na delegacia, os presos serão apresentados em audiência de custódia e permanecerão à disposição da Justiça.

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