HOMICÍDIO

Francisco Ribeiro de Souza, conhecido como “Neguinho”, foi atingido por pelo menos três disparos no bairro União.

Manacapuru (AM) – Francisco Ribeiro de Souza, de 38 anos, conhecido como “Neguinho”, foi morto a tiros na noite deste sábado (21), na rua Itacoatiara, no bairro União, em Manacapuru, município localizado a cerca de 68 quilômetros de Manaus.

Testemunhas relataram que Francisco caminhava pela rua quando foi abordado por dois homens que estavam em uma motocicleta. A dupla se aproximou da vítima e efetuou pelo menos três disparos de arma de fogo. Depois dos tiros, os suspeitos fugiram do local.

Francisco foi atingido e caiu na via. A gravidade dos ferimentos impediu que ele resistisse, e a morte foi constatada ainda no local, antes da chegada de uma equipe de socorro.

A ação criminosa aconteceu no início da noite e foi presenciada por pessoas que estavam nas proximidades. Até o momento, não há informações sobre a identidade dos autores nem sobre o que teria motivado o assassinato.

O homicídio deverá ser investigado pela Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Manacapuru, que ficará responsável por apurar as circunstâncias do crime e tentar identificar os envolvidos.

LEIA MAIS:

Motociclista tem corpo despedaçado em gravíssimo acidente na AM-070