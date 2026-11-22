Polícia

Crime ocorreu no início da noite deste domingo (22), durante um evento de carros rebaixados; DEHS investiga o caso.

Manaus (AM) – Um homem foi executado com tiros na cabeça durante um evento de carros rebaixados no início da noite deste domingo (22), no Sambódromo de Manaus, na zona Centro-Oeste da capital. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram a vítima caída no chão, com o rosto ensanguentado, logo após o crime.

De acordo com relatos de testemunhas, a vítima teria se envolvido em uma discussão com outro homem durante o evento. Após o desentendimento, o homem teria ameaçado voltar para matá-la e, posteriormente, retornado ao local, onde ocorreu o homicídio. As circunstâncias do crime ainda devem ser apuradas pela polícia. O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado para fazer a remoção do corpo. Equipes da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) também foram chamadas para atender à ocorrência e iniciar os procedimentos de investigação.

A Polícia Civil deverá apurar as circunstâncias do crime e buscar informações que ajudem a identificar os autores e esclarecer a motivação do assassinato.

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