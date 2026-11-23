SEGURANÇA PÚBLICA

Ação terá funcionamento 24 horas, com reforço no patrulhamento, fiscalização, limpeza e atendimento social durante as festas de fim de ano.

Manaus (AM) – A Prefeitura de Manaus lançou, nesta segunda-feira (23), a operação “Natal da Gente”, que reúne 12 órgãos municipais para reforçar a segurança, o trânsito, a limpeza e o ordenamento do Centro da capital durante as festas de fim de ano. Coordenada pela Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Social (Semseg), a mobilização também prevê atendimento social e funcionamento de serviços públicos durante 24 horas.

O prefeito Renato Junior afirmou que a iniciativa busca preparar a região para o aumento da circulação de consumidores e turistas. Além das compras de Natal, a temporada de cruzeiros deve movimentar a cidade até o início de fevereiro, com visitantes interessados em conhecer pontos turísticos, feiras, o Mercado Municipal Adolpho Lisboa, o artesanato e a culinária local.

“Unimos 12 secretarias para que todas trabalhem neste fim de ano e no começo do ano, porque temos vários navios de turistas chegando aos portos de Manaus para conhecer a cidade”, declarou o prefeito.

A Guarda Municipal fará patrulhamento ostensivo e preventivo no Centro Histórico, em apoio à Polícia Militar. A Casa Militar acompanhará a operação e articulará as ações com as forças de segurança. Já o Centro de Cooperação da Cidade (CCC) ficará responsável pelo monitoramento e pela integração dos órgãos envolvidos.

Segundo o secretário da Semseg, sargento Moisés Loiola, a operação terá funcionamento ininterrupto. “A determinação do prefeito Renato Junior é fazer a segurança de todos aqui no Centro, inclusive de madrugada. A operação vai funcionar 24 horas por dia”, afirmou.

Fiscalização e serviços

As equipes da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf) atuarão na manutenção de calçadas, drenagem e iluminação pública. A Secretaria Municipal de Limpeza Urbana (Semulsp) ficará responsável pela limpeza das ruas e da orla, enquanto o Instituto Municipal de Planejamento Urbano (Implurb) participará do ordenamento das calçadas. A Defesa Civil também permanecerá de prontidão para atender possíveis ocorrências.

A fiscalização do comércio informal e dos estabelecimentos ficará a cargo da Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento, Centro e Comércio Informal (Semacc). O órgão ampliou o efetivo para mais de 100 fiscais, distribuídos pelas ruas da região para orientar trabalhadores, reorganizar espaços e verificar o cumprimento do Código de Posturas.

O Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) também reforçará a presença de agentes para combater estacionamento irregular e fila dupla. Nas áreas de Zona Azul, a Guarda Municipal atuará contra a presença irregular de flanelinhas.

A operação inclui ainda atendimento itinerante de saúde, fiscalização sanitária de alimentos e abordagem social de pessoas em situação de rua. As equipes da Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania (Semasc), com apoio do Fundo Manaus Solidária, oferecerão encaminhamento voluntário para casas de passagem, clínicas de recuperação e instituições parceiras.

Decoração natalina

O Centro também receberá ornamentação de Natal na praça dos Remédios e o evento “Natal Encantado”, no mirante Lúcia Almeida. A programação integra outras intervenções previstas para a região, como a faixa liberada aos domingos na avenida Getúlio Vargas e as obras da primeira rua gastronômica de Manaus, na rua Ferreira Pena.

Renato Junior afirmou que a intenção é recuperar a presença das famílias no Centro e fortalecer a relação da população com a área histórica da cidade. “Queremos que você venha sabendo que pode trazer o filho, a criança, o idoso. Queremos o Centro habitado de novo pelas famílias”, concluiu.

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