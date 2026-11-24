MERCADO DE TRABALHO

Senador afirma que mudanças na jornada devem considerar as particularidades de cada profissão e garantir a participação dos trabalhadores.

Manaus (AM) – O governador eleito do Amazonas e senador Omar Aziz (PSD-AM) defendeu que a implementação do fim da escala 6×1 e a redução da jornada de trabalho considerem as particularidades de cada categoria profissional. Em entrevista ao site Poder360, o parlamentar afirmou que a mudança representa um avanço para os trabalhadores, mas ressaltou a importância da participação de sindicatos e representantes das diferentes áreas na construção das regras.

“O fim da escala 6×1 e a redução da jornada de trabalho são avanços importantes para os trabalhadores brasileiros. Mas essa mudança também precisa considerar a realidade de cada categoria”, declarou Omar.

O senador defendeu que as discussões sejam conduzidas de forma coletiva, com espaço para ouvir quem será diretamente afetado pelas mudanças. Segundo ele, cada profissão possui características próprias que precisam ser consideradas na organização das jornadas.

“Defendo que essas questões sejam tratadas de forma coletiva, com a participação dos trabalhadores e de suas representações. Cada profissão tem suas particularidades, e elas precisam ser respeitadas na construção dessas regras”, afirmou.

Omar também destacou a importância de garantir mais tempo de descanso aos trabalhadores. “Garantir mais tempo de descanso é importante, e fazer isso ouvindo quem trabalha também é fundamental”, acrescentou.

Omar foi relator da PEC no Senado

Omar Aziz foi relator da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 221/2019 na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado. O texto propôs o fim da escala de seis dias de trabalho por um de descanso, além da redução gradual da jornada semanal de 44 para 40 horas, com dois dias de repouso remunerado e sem redução salarial.

Em setembro, a CCJ aprovou o parecer apresentado pelo senador. Na sequência, a proposta passou pelo plenário do Senado e foi aprovada em dois turnos no dia 14 de outubro, com 75 votos favoráveis e um contrário em cada votação. A mudança foi promulgada em 16 de outubro, por meio da Emenda Constitucional 141/2026.

Regras para implementação

A regulamentação foi estabelecida pelo Decreto 13.173/2026, assinado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva em 19 de novembro. A mudança prevê a adoção de dois dias de descanso semanal remunerado, sem redução salarial.

A implementação ocorrerá em duas etapas. A partir de 16 de dezembro de 2026, o limite da jornada semanal será reduzido de 44 para 42 horas. Em 16 de dezembro de 2027, passará para 40 horas semanais.

Na segunda-feira (23), o Ministério do Trabalho e Emprego publicou uma portaria com orientações complementares sobre os novos limites de jornada, os períodos de descanso, o cálculo do salário-hora, a negociação coletiva e as regras de fiscalização.

A regulamentação permite que acordos e convenções coletivas estabeleçam condições específicas para determinadas categorias, desde que respeitem os limites constitucionais e as garantias previstas nas normas. O debate sobre as particularidades de cada profissão, defendido por Omar, ocorre nesse contexto de adaptação das relações de trabalho às novas regras.

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