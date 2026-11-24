NEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS

Campanha permite parcelamento de débitos, isenção de juros e multas e sorteio de prêmios de até R$ 1 milhão.

A campanha de negociação de dívidas da Âmbar Energia está a todo vapor. Clientes residenciais, rurais e de baixa renda podem negociar débitos pelo aplicativo da concessionária, com descontos de até 80% e isenção de juros, multas e correção monetária, e ainda concorrer a prêmios.

Basta baixar o aplicativo (Android ou iOS), tocar no banner “Fique Ligado!” e escolher “Simular agora” . O cliente vê as contas em aberto e as opções de pagamento antes de fechar o acordo.

Quem opta pelo pagamento à vista confere o valor final no próprio aplicativo. Quem prefere parcelar paga uma entrada mínima de 10% da dívida, já com desconto, por boleto, cartão de débito, Pix ou cartão de crédito (em até 18 vezes). A entrada deve ser paga em até um dia útil após a negociação, e o restante pode ser dividido em até 36 vezes na conta de energia.

Prêmios

A campanha vai sortear 500 prêmios de R$ 1 mil e um de R$ 1 milhão, somando R$ 1,5 milhão. Quem quita a dívida à vista ganha cinco números da sorte. No parcelamento, a quantidade depende do valor da entrada:

10% a 19,9% da dívida: um número

20% a 29,9%: dois números

30% ou mais: três números

Os números da sorte são gerados após a confirmação do pagamento.

Clientes sem dívidas também concorrem : cada serviço digital contratado, como a fatura digital e as notificações digitais, vale um número da sorte.

A campanha vale até 26 de dezembro nos 62 municípios do Amazonas. Além do aplicativo, as negociações podem ser feitas nas 77 lojas da Âmbar Energia, na capital e no interior, e nas unidades móveis em Manaus.

Os sorteios serão feitos pela Loteria Federal no dia 30 de dezembro de 2026 ou no sorteio seguinte. O regulamento está em https://link.ambarenergia-am.com.br/regulamento-ambar-facilita.

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