Investimentos

Grupo avalia produzir embarcações e veículos em Manaus; governador eleito afirma que Reforma Tributária tornou o Amazonas mais competitivo para atrair investimentos

Omar Aziz, governador eleito do Amazonas, anunciou nesta terça-feira (24) que um grupo empresarial da Rússia pretende instalar um estaleiro na Zona Franca de Manaus para produzir embarcações e veículos. O senador se reuniu com representantes do grupo em Brasília e divulgou a proposta nas redes sociais.

Na gravação, Omar Aziz aparece ao lado dos empresários russos e afirma que o Amazonas reúne condições para receber novos empreendimentos. Segundo ele, a Reforma Tributária tornou o estado mais competitivo na disputa por investimentos.

“Com a Reforma Tributária, nós ficamos competitivos. E quanto mais empresas vierem para o nosso estado, mais geração de emprego e oportunidade nós vamos dar para os amazonenses”, declarou.

Além disso, o governador eleito afirmou que o grupo poderá contar com a parceria do Estado para avançar nas negociações. “Contem com toda a parceria que o Estado possa dar para gerar emprego para o povo amazonense”, disse, ao dar as boas-vindas aos representantes.

Entre os integrantes da delegação estão Andrei Parshin, Gatilov Ilia, Daria Kurshinova e Victor Sheremetker. O grupo demonstrou interesse em desenvolver atividades industriais no Amazonas, com foco na fabricação de embarcações e veículos.

Caso o projeto avance, a instalação do estaleiro poderá ampliar a presença de empresas internacionais nos setores naval e de veículos no estado. Até o momento, porém, os representantes não divulgaram informações sobre o valor do investimento, o cronograma de implantação, a capacidade de produção ou a quantidade de empregos que a unidade poderá gerar.

Omar Aziz foi eleito governador do Amazonas no segundo turno das eleições de 2026, realizado em 25 de outubro. Ele permanece no Senado até a posse no governo estadual.

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