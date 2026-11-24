Câmara

Projeto recebeu 353 votos favoráveis na Câmara, não sofreu alterações e segue para sanção presidencial.

Manaus (AM) – Sete dos oito deputados federais do Amazonas votaram a favor do projeto de ajuste fiscal do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), aprovado pela Câmara dos Deputados na noite de segunda-feira (23). O único voto contrário da bancada amazonense foi o de Capitão Alberto Neto (PL).

Votaram favoravelmente Adail Filho (MDB), Amom Mandel (Republicanos), Átila Lins (PSD), Fausto Jr. (União Brasil), Saullo Vianna (MDB), Sidney Leite (PSD) e Silas Câmara (Republicanos).

O Projeto de Lei Complementar (PLP) 299/2026 recebeu 353 votos favoráveis e 128 contrários, além de cinco abstenções. A Câmara rejeitou os destaques apresentados pelos partidos e concluiu a votação sem alterar o texto aprovado anteriormente pelo Senado. Com isso, a proposta segue para sanção presidencial.

Antes da votação, Fausto Jr. defendeu a aprovação da matéria e classificou o projeto como fundamental para a economia. O deputado citou a previsão de redução de despesas em cerca de R$ 50 bilhões e afirmou que a medida daria uma resposta ao mercado e aos investidores.

Durante a sessão, Saullo Vianna destacou a importância do projeto para as contas públicas e para a aprovação do Orçamento de 2027.

O único representante do Amazonas a votar contra, Capitão Alberto Neto chamou o pacote de “pífio” e afirmou que as medidas não resolveriam o problema fiscal do país. O parlamentar também argumentou que a alta do dólar poderia encarecer produtos e serviços como fertilizantes, diesel e logística.

Já Sidney Leite defendeu a busca por justiça fiscal e o corte de privilégios, mas ressaltou a importância de preservar programas sociais, como o Bolsa Família e o Pé-de-Meia, voltados a brasileiros em situação de vulnerabilidade.

O que prevê o projeto

O PLP 299/2026 altera regras fiscais para permitir que o governo federal limite a execução de despesas com o objetivo de cumprir as metas de resultado primário a partir de 2027.

Pelo texto, se o resultado primário do governo no ano anterior ficar abaixo de 0,5% do Produto Interno Bruto (PIB), o Executivo deverá apresentar à Comissão Mista de Orçamento as razões do resultado e as medidas previstas para melhorá-lo.

A proposta também amplia os mecanismos de bloqueio de despesas. A partir de 2027, quando os relatórios bimestrais indicarem necessidade de contenção para alcançar a meta fiscal, o governo poderá limitar gastos além do previsto atualmente pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

Nessas situações, o crescimento real das despesas em relação ao ano anterior não poderá ultrapassar 2%, em vez do limite de 2,5% previsto pelo arcabouço fiscal. A regra de contingenciamento adicional alcança despesas do Poder Executivo, com exceções para obrigações constitucionais, despesas obrigatórias, serviço da dívida e outras áreas previstas no texto.

A proposta também estabelece medidas relacionadas a benefícios tributários, compensação de créditos fiscais e destinação de recursos para bolsas de estudo e pesquisa.

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