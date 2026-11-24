SEGURANÇA

Policial foi encontrado amarrado e ferido em um casebre na zona norte; suspeitos fugiram durante a chegada das equipes.

Manaus (AM) – O subtenente da Polícia Militar Alex Lacerda foi resgatado por equipes da Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam) antes de ser executado por criminosos, na tarde desta terça-feira (24), no bairro Nova Cidade, Zona Norte de Manaus. O militar foi encontrado amarrado, ensanguentado e com diversas lesões pelo corpo em um casebre abandonado, em uma área de mata. Ele foi socorrido e encaminhado ao Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio, onde permanece internado.

A ocorrência começou após a equipe da Rocam receber uma denúncia pela rede de rádio informando que um homem havia sido levado por indivíduos armados para uma área de mata na rua Arara Azul, na invasão Vovó Maroca, no final do Beco.

Durante a incursão policial, vários suspeitos fugiram em direção à mata ao perceberem a aproximação dos agentes. Os policiais iniciaram buscas na região e encontraram rastros de sangue e pedaços de roupas, que levaram a equipe até um casebre abandonado.

No local, o subtenente foi encontrado amarrado, com ferimentos pelo corpo e bastante ensanguentado. A ocorrência também foi relacionada a uma possível atuação de integrantes do chamado “tribunal do crime”, mas essa informação ainda precisa ser confirmada pela investigação.

Militar foi levado ao hospital

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado. Após os primeiros atendimentos, Alex Lacerda foi encaminhado ao Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio, onde permanece internado para receber atendimento médico.

Até o momento, não há informações sobre a identificação ou prisão dos suspeitos envolvidos na ocorrência.

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