SEGURANÇA PÚBLICA

Estado registra 0,93 vítima por 100 mil mulheres e ocupa a quinta posição nacional no pilar de Segurança Pública.

Manaus (AM) – O Amazonas apresentou a menor taxa de feminicídio entre os estados brasileiros, com 0,93 vítima por 100 mil mulheres. O dado integra o Ranking de Competitividade dos Estados 2026, elaborado pelo Centro de Liderança Pública (CLP), com informações do Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP), divulgado nesta terça-feira (24).

Além do resultado nesse indicador, o estado ocupa o primeiro lugar da Região Norte e a quinta posição nacional no pilar de Segurança Pública do levantamento. A avaliação considera diferentes aspectos relacionados à criminalidade, à atuação das instituições e ao funcionamento do sistema de segurança.

O governador Roberto Cidade atribuiu o resultado aos investimentos realizados pelo governo estadual, à ampliação do efetivo policial e ao fortalecimento das políticas de prevenção à violência contra a mulher.

“Fico muito feliz de ver o Amazonas alcançar esse resultado. Isso é fruto de muito trabalho, muito investimento e muito empenho da nossa Secretaria de Segurança e de toda a equipe envolvida”, afirmou.

O governador também citou o reforço das delegacias especializadas, a entrega de viaturas para a Ronda Maria da Penha e a ampliação do policiamento na capital e no interior.

A Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM) coordena ações integradas que envolvem a Polícia Militar (PMAM), a Polícia Civil (PC-AM), o Corpo de Bombeiros (CBMAM) e o Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC).

Segundo o secretário da SSP-AM, Anézio Paiva, o desempenho no ranking está relacionado aos investimentos em tecnologia, inteligência, infraestrutura e capacitação das forças de segurança.

“O Amazonas conquistou importantes posições no Ranking de Competitividade dos Estados de 2026, sendo o primeiro colocado da Região Norte e o quinto do Brasil no pilar de Segurança Pública, além de apresentar agora a menor taxa de feminicídio do país”, declarou.

O diretor do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, Renato Sérgio de Lima, também destacou o resultado e ressaltou a importância de políticas públicas voltadas à prevenção, à proteção das vítimas e à integração entre as instituições.

Proteção às mulheres

Uma das frentes de atuação citadas pelo governo estadual é a Ronda Maria da Penha, da Polícia Militar, responsável pelo acompanhamento de mulheres vítimas de violência doméstica.

A comandante da unidade, major Clesia Franciane, afirmou que o serviço atua há 12 anos na proteção e no acolhimento das vítimas. Segundo ela, durante esse período, não houve registro de feminicídio entre as mulheres acompanhadas pela equipe.

O trabalho também envolve articulação com outros órgãos da rede de atendimento, com o objetivo de acompanhar as vítimas e reduzir os riscos de novas agressões.

Na Polícia Civil, o Núcleo de Combate ao Feminicídio, vinculado à Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), concentra as investigações desses crimes em Manaus. A coordenadora do núcleo, delegada Marília Campello, explicou que as equipes iniciam as diligências assim que recebem uma ocorrência ou suspeita de feminicídio.

De acordo com a delegada, a atuação inclui identificação de suspeitos, coleta de informações e depoimentos de testemunhas e familiares. A agilidade nas investigações, segundo ela, contribui para a elucidação dos casos e a prisão dos investigados.

A prevenção também faz parte das estratégias das Delegacias Especializadas em Crimes contra a Mulher (DECCMs). A titular da unidade Centro-Sul, delegada Patrícia Leão, destacou as ações educativas e as fiscalizações relacionadas ao cumprimento de medidas protetivas.

As atividades incluem palestras e orientações para ajudar mulheres a identificar sinais de violência doméstica e reconhecer situações de relacionamento abusivo. As equipes também participam da Operação Mulher Segura, coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), que busca combater a violência doméstica e os crimes contra mulheres.

Reforço policial

Entre os investimentos apresentados pela SSP-AM está a entrega de oito viaturas com proteção balística parcial, realizada em setembro de 2026. Os veículos foram destinados ao reforço das ações de prevenção e enfrentamento à violência contra a mulher.

Segundo o secretário Anézio Paiva, os equipamentos devem ampliar a capacidade de atendimento das equipes e oferecer melhores condições de trabalho aos policiais.

A pasta afirma que pretende manter os investimentos na estrutura das forças de segurança e fortalecer a rede de proteção às mulheres em Manaus e nos municípios do interior.

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