TECNOLOGIA E SAÚDE

Ferramenta funciona pelo WhatsApp, indica estabelecimentos credenciados e oferece acesso a descontos de até 70% em serviços de saúde.

Manaus (AM) – Encontrar consultas e exames particulares com preços mais acessíveis ficou mais simples para moradores de Manaus com o uso da inteligência artificial. Uma empresa amazonense desenvolveu um agente digital que funciona pelo WhatsApp, 24 horas por dia, para indicar clínicas, laboratórios e outros estabelecimentos onde o consumidor pode obter descontos de até 70%.

A ferramenta foi criada pela V-Social, empresa manauara de cartões de descontos fundada em 2019. O sistema identifica a necessidade apresentada pelo usuário e consulta os estabelecimentos credenciados para indicar opções de atendimento. A proposta é facilitar a busca por serviços de saúde e reduzir os gastos de quem não possui plano médico.

O serviço surge em um cenário no qual a maior parte da população brasileira não tem cobertura de planos privados. Dados da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) apontavam 52,9 milhões de beneficiários de planos de assistência médica em abril de 2026, aproximadamente 26% da população. Isso significa que cerca de três em cada quatro brasileiros dependem do Sistema Único de Saúde (SUS) ou precisam pagar por atendimentos particulares.

Mesmo entre quem possui plano, os custos continuam sendo uma preocupação. Em 2025, as despesas assistenciais por beneficiário dos planos individuais cresceram 8,32%. Para o período de maio de 2026 a abril de 2027, a ANS autorizou reajuste de até 5,11% nos contratos individuais. Nos planos coletivos, que concentram a maior parte dos usuários, os aumentos são negociados entre empresas e operadoras.

Nesse contexto, os cartões de desconto ganharam espaço como alternativa para quem procura atendimento particular sem assumir os custos de um plano de saúde. Estimativas do setor apontam que aproximadamente 60 milhões de brasileiros utilizam esse modelo. O crescimento levou a própria ANS a discutir o funcionamento desse mercado e incluí-lo em sua agenda regulatória para o período de 2026 a 2028.

Inteligência artificial no atendimento

A tecnologia desenvolvida pela V-Social busca resolver uma dificuldade comum para quem utiliza cartões de desconto: identificar, entre os estabelecimentos credenciados, qual oferece o serviço necessário.

Pelo WhatsApp, o agente virtual responde dúvidas sobre o funcionamento do cartão, apresenta opções de atendimento e auxilia no processo de adesão. Quando a demanda exige uma intervenção específica, o atendimento é encaminhado à equipe humana.

Segundo Thiago Mota Soares, especialista em inteligência artificial multiagêntica na área da saúde e integrante da equipe da empresa, a ferramenta foi desenvolvida considerando as necessidades dos moradores de Manaus.

“Pensamos o agente para quem mora em Manaus, para o jeito como as pessoas daqui perguntam e para o que elas precisam resolver. Ele responde a qualquer hora e ajuda a encontrar o parceiro certo, mas não substitui o atendimento humano. A tecnologia facilita o primeiro contato e organiza o caminho do associado”, explicou.

Soares também atua como diretor de tecnologia (CTO) da Laví Clinical Trials, startup voltada à captação de pacientes para estudos clínicos em oncologia, e trabalha há mais de dez anos com tecnologia aplicada à saúde.

Rede reúne 71 estabelecimentos

A V-Social não possui clínicas próprias. O atendimento é realizado por meio de uma rede de parceiros que oferece condições diferenciadas aos associados.

Conforme o guia atualizado em setembro de 2026, a rede conta com 71 estabelecimentos em Manaus, distribuídos em aproximadamente 15 categorias. A lista inclui clínicas, consultórios especializados, serviços de diagnóstico por imagem, laboratórios, atendimento psicológico, odontologia, fisioterapia, vacinação, farmácias de manipulação e óticas.

O catálogo também reúne instituições de ensino, serviços de estética e opções de lazer. Alguns benefícios podem ser utilizados em redes nacionais de farmácias e laboratórios.

Para Thiago Mota Soares, a variedade de parceiros permite que os associados encontrem alternativas para diferentes necessidades do cotidiano.

“O nosso trabalho é montar e cuidar de uma rede que a pessoa consiga usar no dia a dia, do laboratório à farmácia. A economia vem daí, de ter o desconto em boa parte do que a família precisa resolver na cidade”, afirmou.

Cartão não substitui plano de saúde

Apesar de oferecer descontos em consultas e exames, o cartão não funciona como um plano de saúde. A diferença está na forma de pagamento e na ausência de cobertura assistencial.

Nesse modelo, o associado paga uma mensalidade para ter acesso à rede de parceiros. Quando precisa de atendimento, paga diretamente ao estabelecimento credenciado, com descontos que variam de 30% a 70%, conforme o serviço contratado.

A empresa ressalta que o benefício não representa atendimento gratuito nem substitui a cobertura de um plano médico.

“Muita gente ainda confunde as duas coisas, então a gente faz questão de deixar claro: é um cartão de descontos, não é plano de saúde. O associado paga uma mensalidade e, quando precisa de uma consulta ou de um exame, paga direto ao parceiro, já com o desconto”, explicou Thiago.

Empresa prepara novas funcionalidades

Entre os próximos projetos da V-Social está a ampliação das ferramentas de acompanhamento da saúde dos associados. A previsão para os próximos 12 meses inclui recursos voltados a pessoas com doenças crônicas, como diabetes tipo 2, com possibilidade de registrar níveis de glicemia e gerar relatórios.

Outra funcionalidade em desenvolvimento deverá facilitar a localização de exames. A proposta é permitir que o usuário envie uma foto do pedido médico, um arquivo em PDF ou até uma mensagem de áudio para receber indicações de estabelecimentos da rede.

“Se o médico pediu um exame, a pessoa vai poder mandar a foto do pedido, um PDF ou até um áudio, e a gente ajuda a encontrar onde fazer no menor prazo e pelo menor preço dentro da rede”, adiantou o especialista.

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